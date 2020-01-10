Temsilciler Meclisinden Trump'ın İran'a yönelik yetkilerini kısıtlayan tasarıya onay

ABD Temsilciler Meclisi, "Savaş yetki yasası" kapsamında, Trump'ın İran'a yönelik eylemlerini kısıtlayan karar tasarısını, 194 hayır oyuna karşılık 224 evet oyuyla kabul etti. 13 temsilci ise oylamada tarafsız kaldı.



Tasarı, Trump yönetiminin, İranlı komutan Kasım Süleymani'ye yönelik düzenlediği operasyon kararını Kongre'nin onayı dışında almasının ardından gündeme gelmişti.



1973 tarihli "Savaş Yetki Yasası", ABD başkanının büyük çaplı askeri adımlar atmadan en az 48 saat önce Kongre'ye bilgi vermesini şart koşuyor.



