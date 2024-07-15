Tenerife adasında bir ay önce kaybolan İngiliz gence ait kalıntılar bulundu

İspanya'nın Tenerife adasında yaklaşık bir ay önce kaybolan İngiliz turist Jay Slatter'a ait kalıntılar bulunduğu açıklandı. Yerel polis yaptığı açıklamada, gencin ulaşılması zor dağlık bölgede düşerek ölmüş olabileceğini, ancak bunun bir kaza olup olmadığının otopsi sonucunda ortaya çıkacağını bildirdi.

Tenerife adasında bir ay önce kaybolan İngiliz gence ait kalıntılar bulundu

Tenerife'deki bir İspanyol dağ kurtarma ekibi, İngiliz genç Jay Slater'ın yaklaşık bir ay önce kaybolduğu bölgede insan kalıntıları buldu.

Ekip, kalıntıların Slater'a ait olduğuna dair güçlü kanıtlar olduğunu belirtti.

Guardia Civil polisi yaptığı açıklamada, gencin ulaşılması zor dağlık bölgede düşerek ölmüş olabileceğini, ancak bunun bir kaza olup olmadığının otopsi sonucunda ortaya çıkacağını bildirdi.

Reuters'a telefonla bilgi veren bir polis sözcüsü, cansız bedenin bu sabah bir Sivil Muhafız dağ kurtarma grubu tarafından bulunduğunu söyledi.

Sözcü, aileye haber verildiğini ve kısa süre içinde bir otopsi yapılacağını, ardından da ölüm nedeninin belirlenmesi için davanın Tenerife'deki bir mahkemeye devredileceğini ifade etti.

19 yaşındaki Slater 17 Haziran'da kaybolmuş ve telefonunun izine en son Kanarya Adaları takımadalarındaki uzak bir milli parkta bulunan Masca vadisinde rastlanmıştı.

İspanyol polisi, 30 Haziran'da Slater'ı arama çalışmalarına son verdiklerini, köpekler, insansız hava araçları ve bir helikopter kullanarak düzinelerce memur, kurtarma görevlisi ve gönüllünün Slater'ı aradığını açıkladı.

Ancak bugün Guardia Civil görevlilerinin 29 gün boyunca bölgede "sürekli ve ayrı bir arama" sürdürdüklerini söylediler.

Tenerife Adası'nda tatil yapan Slater, adada altı ay içinde kaybolan 11'inci kişi oldu.

Genç adamın kayboluşu gizemini korurken uzmanlar çok sayıda turistin kayboluşundan, adada süren uyuşturucu rekabeti ve çeteleri sorumlu tutuyor.

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