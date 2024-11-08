Terk edilmiş kamyonetin içinden 11 ceset çıktı!

Meksika'nın güneyindeki Guerrero eyaletinde, terk edilmiş bir kamyonetin kasasında 2'si çocuk 11 kişinin cesedi tespit edildi.



Meksika basınında çıkan habere göre, eyalete bağlı Chilpancingo kentindeki Del Sol otoyolunda, terk edilmiş bir kamyonete ilişkin polise ihbarda bulunuldu.



Polis ekipleri, kamyonetin kasasında 2'si çocuk 11 kişinin cesedini buldu.



Savcılar ölen iki çocuğun yaşlarını belirtmedi ancak 11 cesetten ikisinin de kadın olduğunu söyledi. Yerel medya cesetlerin parçalandığını ve plastik torbalara doldurulduğunu bildirdi ancak savcılar bunu doğrulama taleplerine yanıt vermedi.



MEKSİKA'DA UYUŞTURUCU SAVAŞLARI

Ekim ayında Chilpancingo kenti Belediye Başkanı Alejandro Arcos, uyuşturucu ile mücadelede sözü vermiş ve göreve başlamıştı.



Belediye başkanı Alejandro Arcos, görevinin ilk haftasında öldürüldü.



Tlaco'lar ve Ardillo'lar olarak bilinen iki rakip uyuşturucu çetesi, şehirdeki uyuşturucu ve gasp işinin kontrolünü ele geçirmek için mücadele ediyor.



Emniyetten yapılan açıklamada bu olayı organize suç örgütü Los Ardillos'un gerçekleştirmiş olabileceği belirtildi.