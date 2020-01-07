Terör örgütü DAEŞ'e katılan 122 kişi Almanya'ya döndü

Hükümetin, Almanya için Alternatif (AfD) Partisi'nin verdiği bir soru önergesine verdiği cevapta, 15 Kasım 2019'a kadar Suriye ve Irak'tan ülkeye dönenen 122 kişinin DAEŞ'e katıldıklarına ilişkin bilgiye sahip olunduğu belirtildi.



Geri dönen kişilerden 57'sinin Alman vatandaşı, 24 kişinin Alman vatandaşlığının yanında başka bir ülke vatandaşlığına da sahip olduğu geri kalanların durumuna ilişkin ise kişisel haklarının ihlal edilebileceği gerekçesiyle açıklama yapılmayacağı kaydedildi.



Cevapta, geri dönen 122 kişiden 67'sinin Suriye ve Irak'ta çatışmalara katıldığı veya bunun için bir kampta eğitim gördüklerine ilişkin bulguların olduğu aktarıldı.



Alman güvenlik makamlarının Alman vatandaşı olmayan DAEŞ'lilerin ülkeye geri dönmelerinin engellenmesi yönünde çaba sarf ettiği belirtilen cevapta, bu konudaki önlemlerin yasal ve fiili duruma göre alındığı kaydedildi.

