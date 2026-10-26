PKK Sincar'dan çekiliyor. Sincar'ın kontrolü Irak güvenlik güçlerine geçiyor

Irak Başbakanı'nın Askeri Sözcüsü Sabah en-Numan Irak resmi haber ajansı INA’da yer alan açıklamasında, terör örgütü PKK 'nın Sincar'daki uzantısı olan "Şengal Direniş Birlikleri" (YBŞ) adlı yapıyla Irak güvenlik güçleri arasındaki askeri bağın yeniden düzenlenmesine yönelik işlemlerin bugün gerçekleştirileceğini ve bu unsurların Irak güvenlik kurumlarına entegre edileceğini belirtti.

Söz konusu adım kapsamında Sincar Dağı'ndaki güvenlik sorumluluğunun federal hükümetin yetkili makamlarına devredileceğini kaydeden Numan, bu adımın, Irak hükümetinin silahın devletin kontrolünde toplanmasına yönelik programı ve politikası çerçevesinde atıldığını ifade etti.

Numan, uygulamanın Sincar ilçesinde güvenlik sorumluluğu açısından yeni bir dönemin başlangıcı olacağını söyledi.

Numan, Irak Anayasası'nın Silahlı Kuvvetler dışında askeri grupların oluşturulmasını yasakladığına işaret etti.



BU AÇIKLAMANIN ARDINDAN DEVİR SÜRECİ BAŞLADI



Numan'ın bu açıklamasının ardından, Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan açıklamada, Sincar'daki askeri noktaların Irak güvenlik güçlerine devredilme sürecinin başladığı bildirildi.

Açıklamada, Irak güvenlik güçlerinin Sincar'daki bazı önemli askeri noktaları terör örgütü YBŞ'den teslim aldığı kaydedildi.

Terör örgütü PKK'nın Sincar'daki uzantısı olan "YBŞ" adlı yapının Irak güvenlik güçleriyle bütünleşme sürecinin yalnızca personeli değil, silahları ve askeri noktaları da kapsadığı ifade edildi.