Terör örgütü PKK/YPG, 11 Suriye askerini alıkoydu

Suriye ordusuyla terör örgütü PKK/YPG arasındaki çatışmalar sürüyor. PKK/YPG, Halep'te 11 Suriye askerini alıkoydu.

Terör örgütü PKK/YPG, 11 Suriye askerini alıkoydu

güvenlik kaynaklarının verdiği bilgiye göre Suriye'nin kuzeyindeki Halep'in Münbiç ilçesinin güneyinde yer alan Deyr Hafir bölgesindeki /'li teröristler, yolunu kaybedip kontrol noktasına giren 11 Suriye askerini alıkoydu.

Ayrıca, Suriye ordusu ile PKK/YPG arasında zaman zaman Deyr Hafir kırsalında çatışmalar yaşanıyor.

Terör örgütü PKK/YPG, ülkenin güneyindeki Süveyda ilinde çıkan çatışmalar sırasında işgal altında tuttuğu Rakka'dan Deyr Hafir hattına terörist ve silah sevkiyatı yapmıştı.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...