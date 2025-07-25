Terör örgütü PKK/YPG, 11 Suriye askerini alıkoydu
Suriye ordusuyla terör örgütü PKK/YPG arasındaki çatışmalar sürüyor. PKK/YPG, Halep'te 11 Suriye askerini alıkoydu.
Suriye güvenlik kaynaklarının verdiği bilgiye göre Suriye'nin kuzeyindeki Halep'in Münbiç ilçesinin güneyinde yer alan Deyr Hafir bölgesindeki PKK/YPG'li teröristler, yolunu kaybedip kontrol noktasına giren 11 Suriye askerini alıkoydu.
Ayrıca, Suriye ordusu ile PKK/YPG arasında zaman zaman Deyr Hafir kırsalında çatışmalar yaşanıyor.
Terör örgütü PKK/YPG, ülkenin güneyindeki Süveyda ilinde çıkan çatışmalar sırasında işgal altında tuttuğu Rakka'dan Deyr Hafir hattına terörist ve silah sevkiyatı yapmıştı.
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