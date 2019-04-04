Bakanlar Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, yurt dışına giderek terör örgütlerinin silahlı mücadelesine fiilen katılan, Almanya'ya ve temel değerlere sırt çevirip terörist olarak yabancı bir güce yönelen çifte vatandaşlar bundan böyle Alman vatandaşlığını kaybecek.



Değişiklik, sadece reşit olan çifte vatandaşları kapsayacak, reşit olmayanlara uygulanmayacak. Yasa değişikliği, geriye dönük olarak uygulanamayacağı için halen Irak ve Suriye'deki DAEŞ'li töreristleri kapsamayacak.



Vatandaşlık yasasındaki değişiklik, DAEŞ'e katılmak üzere Almanya’yı terk etmeyi düşünenler ile DAEŞ'e destek verenler için caydırıcı olması amacıyla yapıldı.



Almanya İçişleri Bakanlığı, 2013'ten bu yana bin kişinin Suriye ve Irak'taki terör gruplarına katıldığını tahmin ediyor. Bunların üçte biri Almanya'ya geri döndü. Bir bölümü yargılandı ya da rehabilitasyon programına alındı.

