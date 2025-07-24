Tesla duyurdu: Daha uygun fiyatlı yeni model geliyor

Tesla’nın nisan-haziran dönemine ait geliri, geçen yılın aynı çeyreğinde kaydedilen 25,5 milyar dolardan yüzde 12 düşerek 22,5 milyar dolara geriledi. LSEG tarafından derlenen verilere göre, analistler ortalama 22,74 milyar dolar gelir bekliyordu.



Gelirdeki bu düşüş, Tesla’nın en çok satan modeli olan Model Y SUV’nin yenilenmiş versiyonunun piyasaya sürülmesine rağmen gerçekleşti. Yatırımcılar bu yenilemenin talebi canlandırmasını umuyordu.



Tesla’nın trilyon dolarlık piyasa değerlemesinin büyük kısmı, şirketin otonom taksi hizmeti ve insansı robot geliştirme hedeflerine bağlı. Geçtiğimiz ay Teksas’ın Austin kentinde küçük çaplı bir robotaksi denemesi başlatılmıştı.

YATIRIMCILAR ENDİŞELİ

Ancak yatırımcılar, Elon Musk’ın Tesla’ya yeterince zaman ve dikkat ayırıp ayıramayacağından endişeli. Musk bu ay yeni bir siyasi parti kurarak eski ABD Başkanı Donald Trump’la karşı karşıya gelmişti. Oysa Musk, haftalar önce devletle ilgili çalışmalarını azaltıp şirketlerine odaklanma sözü vermişti.



Tüm bunlara ek olarak, Tesla'da son dönemde yaşanan üst düzey yönetici istifaları da yatırımcı kaygılarını artırıyor. Geçen ay, Elon Musk’a uzun süredir yakın olan ve Kuzey Amerika ile Avrupa’daki satış ve üretim operasyonlarını yöneten üst düzey bir yönetici şirketten ayrıldı.