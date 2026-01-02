Tesla, elektrikli araçta liderliği Çinli BYD’ye kaptırdı

Elon Musk’ın şirketi Tesla, 2025’te 1,64 milyon tam elektrikli araç teslim etti. Bu rakam, bir önceki yıla göre yüzde 9’luk bir gerilemeye işaret ediyor. Buna karşılık BYD, özellikle Avrupa ve diğer yurt dışı pazarlardaki hızlı genişlemesi sayesinde, satışlarını yüzde 28 artırarak 2,26 milyon elektrikli araç sattı.

BYD daha önce Tesla’yı bazı çeyreklerde geride bırakmıştı; ancak bu verilerle birlikte ilk kez yıllık bazda da Tesla’yı geçmiş oldu.

TESLA ÜZERİNDEKİ BASKILAR ARTIYOR

Tesla’nın satışlarındaki zayıflamada birkaç önemli faktör öne çıkıyor. ABD’de elektrikli araçlara yönelik vergi teşviklerinin kaldırılması, Elon Musk’ın siyasi çıkışlarının bazı tüketicilerde yarattığı tepki ve Musk ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki kamuoyuna yansıyan gerilim, şirket üzerindeki baskıyı artırdı.

Şirket, 2025’in son çeyreğinde 418 bin araç teslim etti. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 düşüş anlamına geliyor ve piyasa beklentilerinin de altında kaldı.

YENİLENEN MODELLER YETMEDİ

Tesla, satışları canlandırmak için yenilenen Model Y ve daha ucuz, sadeleştirilmiş bir versiyon sunmasına rağmen, beklenen toparlanmayı sağlayamadı. Özellikle Çinli ve Batılı rakiplerin daha uygun fiyatlı elektrikli modellerle pazara girmesi, Tesla’nın rekabet gücünü zayıflattı.

Analistlere göre Avrupa pazarı, Tesla için en büyük sorunlardan biri olmaya devam ediyor. Şirketin tam otonom sürüş teknolojisinin Avrupa’da henüz gerekli düzenleyici onayları alamamış olması da satışları sınırlıyor.

STRATEJİK YÖN DEĞİŞİKLİĞİ

Otomobil satışlarındaki yavaşlamaya karşın Tesla, geleceğini otonom sürüş, yapay zekâ ve robotik teknolojiler üzerine kurmaya çalışıyor. Özellikle robotaksi beklentileri, şirket hisselerini aralık ayında tarihi zirveye taşımıştı. Tesla’nın piyasa değeri hâlâ 1,4 trilyon doların üzerinde.

BYD AVRUPA'DA GÜÇLENİYOR

Tesla Avrupa’da zorlanırken, BYD kıta genelinde pazar payını hızla artırıyor. Çinli üretici, hem uygun fiyatlı yeni modellerle öne çıkıyor hem de Macaristan’da kuracağı yeni fabrikayla Avrupa’da yerel üretime hazırlanıyor.

Uzmanlara göre, elektrikli araç pazarında liderliğin artık daha sert bir küresel rekabetle belirleneceği yeni bir döneme girilmiş durumda. Tesla’nın bu yarışta yeniden öne geçip geçemeyeceği ise önümüzdeki yılların en kritik sorularından biri olarak görülüyor.