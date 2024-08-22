Tesla fabrikası ormanları yok etti! 500 bin ağaç kesildi

Uydu analizlerine göre, Berlin yakınlarında inşa edilen Tesla fabrikasının inşası sırasında yaklaşık 500 bin ağaç kesildi.



Almanya'daki fabrikanın genişletilmesi planı oldukça tartışmalı oldu ve ülke genelinde önemli çevre protestolarına yol açtı. Fabrika aynı zamanda yeşil bir ekonomi geliştirmenin getirdiği avantajlar ve dezavantajlar hakkında bir tartışmayı da beraberinde getirdi.



Uydu görüntüleri, mart 2020 ile mayıs 2023 arasında sahada 329 hektar (yani yaklaşık 813 dönüm) ormanın kesildiğini gösteriyor. Bu, yaklaşık 500 bin ağacın yok edildiği anlamına geliyor.

