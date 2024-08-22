Tesla fabrikası ormanları yok etti! 500 bin ağaç kesildi

Almanya'nın başkenti Berlin yakınlarındaki Tesla fabrika sahasında genişlemeye gidebilmek için yaklaşık 500 bin ağaç kesildi. Uydu görüntüsü analizi, Almanya'daki fabrikanın inşası sırasında 329 hektar ormanın yok edildiğini gösteriyor.

Tesla fabrikası ormanları yok etti! 500 bin ağaç kesildi

Uydu analizlerine göre, Berlin yakınlarında inşa edilen fabrikasının inşası sırasında yaklaşık 500 bin ağaç kesildi.

Almanya'daki fabrikanın genişletilmesi planı oldukça tartışmalı oldu ve ülke genelinde önemli çevre protestolarına yol açtı. Fabrika aynı zamanda yeşil bir ekonomi geliştirmenin getirdiği avantajlar ve dezavantajlar hakkında bir tartışmayı da beraberinde getirdi.

Uydu görüntüleri, mart 2020 ile mayıs 2023 arasında sahada 329 hektar (yani yaklaşık 813 dönüm) ormanın kesildiğini gösteriyor. Bu, yaklaşık 500 bin ağacın yok edildiği anlamına geliyor.

Tesla fabrikası ormanları yok etti! 500 bin ağaç kesildi - 1 Fabrikanın genişleme planının onaylanmasının ardından çevreci protestolar patlak verdi.

ALMAN HALKI TESLA'YI İSTEMİYOR

Mayıs ayından bu yana, iklim aktivistleri gigafactory'nin planlanan genişlemesine karşı gösterileri düzenliyor. Bir grup, mart ayında bir elektrik direğini ateşe verdi ve fabrikanın üretimini birkaç gün durdurdu.

Temmuz ayında, fabrikasının yıllık üretimi 1 milyon arabaya çıkaracak şekilde genişletilmesi planı Brandenburg eyaletinin Çevre Bakanlığı tarafından onaylanmıştı.

Tesiste uzun süredir dizel yakıt, boya ve alüminyum sızıntıları da dahil olmak üzere onlarca çevre kazası bildirildi.

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