Tesla hisseleri düştü, Trump yine Musk'a yüklendi: "Elon’u yemesi gereken bir canavar"

ABD Başkanı Donald Trump'ın vergi indirimlerini uzatan ve sosyal harcamalarda ciddi kesintiler öngören tasarısının Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Senato’da kıl payı kabul edilmesinin ardından, Tesla hisseleri yüzde 5,3 düşüş yaşadı.

Şirketin CEO’su Elon Musk, Trump’ın dev vergi ve harcama paketini “israf” ve “yanlış yönlendirilmiş” olarak eleştirmişti.

TEŞVİKLERİ KAYBETTİĞİ İÇİN SİNİRLİ

Trump, Beyaz Saray’da gazetecilere yaptığı son açıklamada, Musk hakkında “Elektrikli araç teşvikini kaybettiği için sinirli… Bazı şeylere çok sinirleniyor ama daha fazlasını da kaybedebilir” ifadelerini kullandı.



Musk’ın sahibi olduğu Tesla, yıllardır devlet teşvikleri ve vergi indirimleri sayesinde milyarlarca dolar kazanç sağlamıştı.

Trump ise bu desteklerin sona erdirilmesi durumunda ülkenin büyük bir tasarruf yapacağını savundu.

Trump, sosyal medya platformu Truth Social’da, “Artık roket fırlatması yok, uydu yok, elektrikli araç üretimi yok; ülkemiz servet kazanır” ifadelerini kullandı.

DOGE GÖNDERMESİ

Ayrıca, Musk’ın öncülüğünde kurulan ve kamu harcamalarını kısmayı amaçlayan Hükümet Verimliliği Departmanı’na (DOGE) göndermede bulunan Trump, “DOGE belki de geri dönüp Elon’u yemesi gereken bir canavar,” diyerek gerilimi daha da yükseltti.

MUSK SINIR DIŞI EDİLECEK Mİ?

Öte yandan, Trump’a Musk’ın bir ABD vatandaşı olarak sınır dışı edilip edilmeyeceği de soruldu. Başkan Trump bu soruya, “Bilmiyorum. Bir bakmamız gerekecek” diyerek yanıt verdi.



Trump ve Musk arasındaki söz düellosu, yeni vergi yasasının Senato’dan geçmesinin ardından yeniden alevlenmişti. Söz konusu yasa, elektrikli araç alımlarında uygulanan vergi indirimlerini kaldırarak Tesla gibi şirketleri doğrudan etkileyecek.