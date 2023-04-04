Tesla "ırkçı taciz" davasını kaybetti: Eski çalışanına 3,2 milyon dolar ödeyecek

ABD'de bir mahkeme, California eyaletindeki Fremont şehrinde yer alan fabrikada 2015 ile 2016 arasında asansör operatörü olarak çalışan Owen Diaz'ın ırksal olarak düşmanca bir çalışma ortamına maruz kaldığını tespit etti.

Diaz'a 3 milyon dolar (yaklaşık 58 milyon lira) manevi tazminat ve duygusal zararlar nedeniyle 175 bin dolar(yaklaşık3,5 milyon lira) tazminat ödenmesi kararı verildi.

MUSK: KARARA SAYGI DUYUYORUM



Tesla Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, Twitter'dan yaptığı açıklamada, şirketin yeni kanıtlar sunmasına izin verilmemesi nedeniyle söz konusu sonucun çıktığını belirterek "karara saygı duyduğunu" ifade etti.

