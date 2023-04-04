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Tesla "ırkçı taciz" davasını kaybetti: Eski çalışanına 3,2 milyon dolar ödeyecek

Elon Musk'ın sahibi olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla, eski çalışanın şirkete karşı açtığı "ırkçı taciz" davasını kaybetti. Şirket, siyahi Owen Diaz'a yaklaşık 3,2 milyon dolar (yaklaşık 61,5 milyon lira) ödemeye mahkum edildi.

Tesla "ırkçı taciz" davasını kaybetti: Eski çalışanına 3,2 milyon dolar ödeyecek
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ABD'de bir mahkeme, California eyaletindeki Fremont şehrinde yer alan fabrikada 2015 ile 2016 arasında asansör operatörü olarak çalışan Owen Diaz'ın ırksal olarak düşmanca bir çalışma ortamına maruz kaldığını tespit etti.

Diaz'a 3 milyon dolar (yaklaşık 58 milyon lira) manevi tazminat ve duygusal zararlar nedeniyle 175 bin dolar(yaklaşık3,5 milyon lira) tazminat ödenmesi kararı verildi.

MUSK: KARARA SAYGI DUYUYORUM

Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, Twitter'dan yaptığı açıklamada, şirketin yeni kanıtlar sunmasına izin verilmemesi nedeniyle söz konusu sonucun çıktığını belirterek "karara saygı duyduğunu" ifade etti.

Tesla "ırkçı taciz" davasını kaybetti: Eski çalışanına 3,2 milyon dolar ödeyecek - 1

Musk, Tesla'nın sunacağı yeni kanıtların ayrıntılarını vermedi.

Açtığı davada siyahi işçilerin düzenli olarak fabrika duvarlarında ırkçı hakaretlerle ve banyolarda ırkçı duvar yazılarıyla karşılaştığını iddia eden Diaz, bir işçinin "günde 50-100 kez" ırkçı hakaretler duyduğunu belirtmişti.

Mahkeme, 2021'de Diaz'a 137 milyon dolar tazminat ödenmesi yönünde karar almış ancak Tesla karara itiraz etmişti.

Geçen yıl ise bir yargıç, miktarın aşırı olduğuna karar vermişti.

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