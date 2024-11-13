Tesla kapıları kilitledi, 4 kişi yanarak can verdi

Kanada'da meydana gelen bir kazada Tesla marka araç kapılarını kilitledi. Araçta çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralı kurtuldu.

Tesla kapıları kilitledi, 4 kişi yanarak can verdi
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'da marka bir araç yüksek hızla bariyerlere çarptı. Kazanın etkisiyle aracın kapıları otomatik olarak kilitlendi.

Araçta çıkan yangın nedeniyle 4 kişi feci şekilde can verdi. Bir kişi ise yoldan geçen birinin yardımıyla kurtuldu.

Tesla araçlarındaki elektronik kapı sisteminin kaza sırasında güç kesilmesi nedeniyle açılmadığı tespit edildi.

Uzmanlar ise Tesla kullanıcılarını araçta manuel açma sistemi olduğu konusunda uyardı.

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