Tesla kapıları kilitledi, 4 kişi yanarak can verdi

Kanada'da Tesla marka bir araç yüksek hızla bariyerlere çarptı. Kazanın etkisiyle aracın kapıları otomatik olarak kilitlendi.



Araçta çıkan yangın nedeniyle 4 kişi feci şekilde can verdi. Bir kişi ise yoldan geçen birinin yardımıyla kurtuldu.



Tesla araçlarındaki elektronik kapı sisteminin kaza sırasında güç kesilmesi nedeniyle açılmadığı tespit edildi.



Uzmanlar ise Tesla kullanıcılarını araçta manuel açma sistemi olduğu konusunda uyardı.