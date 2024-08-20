Tesla robot eğitecek işçi arıyor

ABD'li Tesla, insansı robotun eğitimi için saatlik 48 dolar maaşla operatör arıyor.



Tesla, Veri Toplama Operatörü için ilan açtı.

Şirket bu unvana sahip çalışanlardan, hareket yakalama kıyafeti giymesini ve sanal gerçeklik gözlüğü takmasını istiyor.

Çalışanlar bu ekipmanlarla birlikte test rotalarında yürüyecek ve belli görevleri yerine getirecek.

Bu yürüyüşlerin günde 7 saatten fazla süreceği belirtiliyor. Tesla bu sayede insanı robot Optimus'un eğitilmesini planlıyor.

Veri toplamanın yanı sıra çalışanlardan bu bilgileri analiz etmesi ve günlük rapor tutmaları da bekleniyor.

HANGİ ÖZELLİKLER ARANIYOR?

Çalışan adaylarında bazı fiziksel özellikler de aranıyor.

ilana başvuran kişiler 1.70 veya 1.80 boyunda olmak zorunda,

Çünkü Tesla'nın robotu Optimus'un boyu 1.73.

Öte yandan işe alınan çalışanlar uzun süre sanal gerçeklik gözlüğü kullanacak.

Bu tip durumlarda ortaya çıkan VR hastalığı ile de başa çıkabilecek biri aranıyor.

Çalışanlar tam zamanlı olarak işe alınacak ve maaş aralığı saatlik 25 dolar ile 48 dolar arasında değişecek.



Tesla'nın Optimus sosyal medya hesabı, geçen yıl işin nasıl göründüğünü bir video ile anlatmıştı.

Videoda operatör gerekli ekipmanları takıp nesneler topluyor, Optimus da operatör ile aynı hareketleri yapıyordu.