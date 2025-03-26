Tesla’dan Suudi Arabistan satışları başlıyor

Tesla’nın Suudi Arabistan’da satışlara başlayacağını açıklaması, CEO Elon Musk ile Suudi yetkililer arasındaki gerginliğin sona erdiğini gösteriyor. Gerginlik, Musk’ın 2018’de Tesla’yı borsadan çekme girişimiyle başlamıştı.



Tesla, Orta Doğu’daki bazı ülkelerde satış yaparken, bölgenin en büyük pazarı olan Suudi Arabistan’da satış yapmıyordu. Ülkede elektrikli araçların (EV) toplam otomobil satışları içindeki payı yalnızca yüzde 1 seviyesinde. Buna karşın, Tesla markası komşu Birleşik Arap Emirlikleri’nde büyük bir başarı yakaladı ve çoğu yolculuk paylaşım uygulaması elektrikli araçlar sunuyor.



2018 GERGİNLİĞİ

Musk, 2018’de Suudi Arabistan’ın Kamu Yatırım Fonu (PIF) ile görüştükten sonra Tesla’yı borsadan çekmek için "finansman sağlandı" şeklinde bir tweet atmıştı. Ancak bu plan gerçekleşmeyince yatırımcılar Musk’a karşı dava açtı. Bu dönemde, Musk ile PIF Başkanı Yasir al-Rumayyan arasında geçen gergin mesajlar da kamuoyuna sızdı.



Ancak sonbaharda ilişkiler düzelmeye başladı. Musk, ABD Başkanı Donald Trump’ın seçim kampanyasında aktif rol aldıktan sonra, Trump’ın yeni yönetiminde de önemli bir figür haline geldi. Trump, bu ay yaptığı açıklamada, başkanlık döneminde yapacağı ilk yurt dışı ziyaretinin Suudi Arabistan’a olacağını belirtti.



Musk ayrıca Ocak ayında Suudi hükümetinden, dört yıl içinde ABD ekonomisine 1 trilyon dolar yatırım yapmasını, özellikle de askeri alımlara yönlendirmesini talep etmişti.



Suudi Arabistan'da şimdiden Çinli BYD ve PIF destekli Lucid (LCID.O) gibi markaların elektrikli araçları satılıyor. Ancak PwC'nin 2024 tarihli bir raporuna göre, ülkedeki elektrikli araç satışları toplam otomobil pazarının yalnızca yüzde 1’ini oluşturuyor.

TESLA’NIN SUUDİ ARABİSTAN PLANI

Tesla, 10 Nisan’da Riyad’da düzenlenecek bir lansman etkinliğiyle Suudi Arabistan pazarına giriş yapacak ve etkinlikte Tesla’nın elektrikli araçları ve güneş enerjisiyle çalışan ürünleri sergilenecek. Duyuruda ayrıca, "Otonom sürüşün geleceğini Cybercab ile deneyimleyin ve Optimus adlı insansı robotumuzla tanışarak yapay zeka ve robotikte bizi nelerin beklediğini görün" ifadelerine yer verildi.



Şirket, 11 Nisan’da Riyad, Cidde ve Dammam’da geçici mağazalar açacağını ve Suudi Arabistan’daki uzun vadeli yatırım planlarını önümüzdeki haftalarda duyuracağını belirtti. Tesla, 2025 ve sonrası için ülkede yatırım yapmayı planlıyor.

