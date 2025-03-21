Tesla'ya dokunana 20 yıl hapis

ABD Başkanı Donald Trump, Tesla'nın ülke genelindeki bayilerine saldırı düzenleyenlerin 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceğini belirtti.

Trump'ın kıdemli danışmanı Elon Musk'ın Üst Yöneticiliğini (CEO) yaptığı şirketin bayilerine son haftalarda saldırılar gerçekleşti.

Truth Social sosyal medya hesabından bu eylemlere ilişkin açıklama yapan Trump, protestocuları ve saldırıları finanse eden kişileri hedef aldı.

Trump, "Teslaları sabote ederken yakalanan kişilerin 20 yıla kadar hapis yatma ihtimali çok yüksek, (saldırıları) finanse eden kişiler de buna dahil. Peşinizdeyiz" ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAF ÇEKTİRMİŞTİ

ABD medyasına göre, son haftalarda ülke çapında, Musk'ın Trump ile çalışmasına tepki olarak çok sayıda Tesla aracı, bayisi ve şarj istasyonu tahrip edildi.



ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, "Bu suçları koordine ve finanse etmek için perde arkasında faaliyet gösterenler de dahil olmak üzere, saldırılara karışanlara ağır sonuçlar getiren soruşturmalara devam edeceğiz" dedi.



Trump, geçen hafta, firmaya desteğini göstermek amacıyla Beyaz Saray'ın girişine park edilen bir Tesla aracının önünde Musk ile fotoğraf çektirmişti.