Tesla'ya tartışmalı onay

Tesla'nın Almanya'daki fabrikası için tartışmalı karara onay çıktı.

Berlin yakınlarındaki Grünheide'de bulunan Tesla'nın giga fabrikasının, ormanlık alan kullanılarak genişletilmesi planı, bölge sakinleri ve çevre aktivistlerinin muhalefetine rağmen yerel belediye meclisi tarafından onaylandı.



Onayı, Grünheide Belediyesi verdi.



Polis koruması altında yerel mecliste yapılan oylamada, revize edilmiş imar planını 11 üye desteklerken, 6 üye karşı çıktı, 2 üye de çekimser kaldı.

Onay kararı, çevre sakinleri ve iklim aktivistlerinin protesto ve eleştirilerinin ardından geldi.



Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla, 300 hektar alanda kurulu fabrikayı, 100 hektarın üzerinde genişletecekti. Ancak şirket, Grünheide'de şubatta bölge sakinleri arasında yapılan oylamada, fabrikanın genişletilmesine karşı oy kullanılmasının ardından planı küçültmek zorunda kalmıştı.



Bölge sakinlerinin endişeleri arasında genişleme için gerekli olan ormansızlaşma, santralin yüksek su tüketimi ve bölgedeki kara yolu trafiğindeki artış yer alıyordu.



Yeni teklifte Tesla, fabrika alanında kreş gibi personel tesisleri için planlarını iptal ederek, başlangıçta 100 hektarın üzerinde planlanan genişleme alanını yaklaşık 50 hektara indirdi ve bölge sakinlerinin endişelerini gidereceği konusunda da güvence verdi.



ŞUBATTAN BERİ PROTESTO EDİLİYOR

İklim aktivistleri, şubat ayından bu yana ağaç evlerden oluşan bir kampta Tesla fabrikasının genişletilmesine ve ormanların yok edilmesine karşı protesto gösterileri düzenliyordu.



Protestocular, politikacılardan, vatandaşların tesisin genişletilmesine karşı kullandıkları oylara saygı gösterilmesini, oylama sonucunun uygulanmasını talep ediyordu. Fabrikanın yanındaki ormanlık alanın Tesla tarafından işgal edildiğini savunan aktivistler, bölgedeki içme suyu alanlarının korunmasını istiyordu.



"Giga Berlin" olarak anılan ve 12 bin kişinin istihdam edildiği fabrikada batarya, güç aktarma organları ve araç üretimi yapılıyor.

