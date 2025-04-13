Tetikçi sandı, muhbir çıktı: Eski sevgilisini öldürtmek isteyen kadın tutuklandı

ABD’nin New Jersey eyaletinde bir kadın, çevrimiçi flört uygulaması Tinder’da eski sevgilisi ile eski sevgilsinin kızını öldürmesi için tetikçi tutmaya çalışmakla suçlandı. Kiralık katil sandığı kişiye ödeme yaptıktan sonra gözaltına alınan kadının tutuklu yargılanmasına karar verildi.

CİNAYET İÇİN 12 BİN DOLAR TEKLİF ETTİ



CNN International’ın haberine göre, 26 yaşındaki Jaclyn Diiorio, aynı zamanda Philadelphia’da polis memuru olan eski sevgilisi ve eski sevgilisinin 19 yaşındaki kızını öldürmek için kiralık katil tutmaya karar verdi. Diiorio, ardından, aslında gizli bir muhbir olan bir kişiyle flört uygulaması üzerinden temasa geçerek bir araya geldi.

CNN’in ulaştığı resmi belgelere göre, Diiorio ve Tinder üzerinden tanıştığı kişi, önce telefon numaralarını birbiriyle paylaştı, ikili ardından mesajlaştı ve yüz yüze görüştü. Yapılan görüşmeler sırasında Diiorio, 57 yaşındaki eski sevgilisini ve kızını öldürtmek istediğini anlattı. Şüpheli, bu iş için aslında muhbir olan kişiye 12 bin dolar ödemeyi teklif etti.



500 DOLAR ÖDEDİ, GÖZALTINA ALINDI



Camden County Savcılığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Diiorio, geçen hafta Philadelphia’nın güneyindeki Gloucester’da gözaltına alındı. Yeminli yazılı ifadede, şüphelinin söz konusu kişiye 500 dolar nakit ödeme yapmasının ardından gözaltına alındığı belirtildi.

Yetkililer, kadının üzerindeki etiketi sökülmüş bir şişenin içinde haplar taşıdığını, şişenin içinde anksiyete ve panik bozuklukları tedavi etmek için kullanılan alprazolam maddesinin olduğuna inanıldığını belirtti.



Şüpheliye iki kez birinci derece cinayete teşebbüs, bir kez birinci derece cinayet işlemek için komplo ve bir kez birinci derece kontrollü tehlikeli madde bulundurma suçlaması yöneltildi.



Savcılar, cuma günü görülen duruşmada, Diiorio’nun bir başka seferde baba ve kızının öldürülmesi için plan yapmaya çalıştığını anlattı. Mahkeme hakimi Yolanda Rodriguez, şüphelinin kefaletle serbest bırakılma talebini reddederek bir sonraki duruşmanın 11 Haziran’da görülmesine karar verdi.