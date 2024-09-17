Texas'ta boru hattında yangın

ABD’nin Texas eyaletine bağlı La Porte kentinde boru hattının patlaması sonucu yangın çıktı.

Olayda bir itfaiye erinin hafif şekilde yaralandığı ve olay yerinde tedavi edildiği aktarıldı.

Energy Transfer şirketi, patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada binlerce ev ve işyerinin elektriğinin kesildiği ve geniş çaplı bir tahliyeye yol açtığı belirtilerek akışın durdurulduğu ancak yangının kendi kendine sönmesi gerektiği vurgulandı.

Yetkililer, yangının sönmesinin ise birkaç saati bulabileceğini açıklarken patlamanın nedeninin ise araştırıldığını bildirdi.

Şirket tarafından yapılan açıklamada ise, bilinmeyen bir aracın geçiş hakkına sahip bir alana girdiği ve vana yerine çarptığı yönündeki iddialardan haberdar olunduğu söyledi.