THAAD füzesi nedir, menzili ne kadar? İsrail'in konuşlandırdığı THAAD füze savunma sistemi özellikleri
Terminal Yüksek İrtifa Alan Savunması (THAAD) füzesi, İsrail ordusunun açıklaması sonrasında merak ediliyor. İsrail ordusu, ABD'nin ülkede uzun menzilli balistik füzeleri engellemek için kullanılan THAAD sistemini konuşlandırdığını açıklamasının ardından, THAAD füzesinin ne olduğu, menzili ve özellikleri araştırılmaya başladı. Peki, THAAD füzesi nedir, menzili ne kadar?
THAAD füzesi, kısa ve orta menzilli tehdit unsurlarına karşı geliştirilmiş, ABD kara kuvvetlerine ait bir balistik füze savunma sistemidir.
Lockheed Martin şirketi tarafından üretilen THAAD sistemi genel olarak Scud ve benzeri KMBF'ler için bir ara çözüm olarak envantere girmiş olsa da, daha gelişmiş ve uzun menzilli kıtalararası balistik füzelere karşı da kısmen savunma yeteneğine sahiptir.
THAAD FÜZESİ MENZİLİ VE ÖZELLİKLERİ?
Terminal Yüksek İrtifa Alan Savunması (THAAD), kısa, orta ve orta menzilli balistik füzeleri, terminal safhasında (iniş veya yeniden giriş) vurmak için tasarlanmış bir Amerikan anti-balistik füze savunma sistemidir. THAAD, yaklaşan füzeyi vurmak için savaş başlığı taşımak yerine çarpma anındaki kinetik enerjisini kullanır.
THAAD füzesi, menzil olarak sadece 200 kilometrede etkili, ancak 150 kilometre irtifa değeriyle çok az anti-balistik füzenin sahip olduğu bir kabiliyete sahip ve menzili 3 bin kilometre olan balistik füzelere (kısa menzilli balistik füze [SRBM]+orta menzilli balistik füze [MRBM]) karşı da etkilidir.
THAAD FÜZESİ NASIL ORTAYA ÇIKTI?
Başlangıçta bir ABD Ordusu programı olan THAAD, daha sonra Füze Savunma Ajansı'nın sorumluluğu altına girdi. Donanmanın da benzer bir programı olan, karada konuşlu bileşeni de bulunan deniz tabanlı Aegis Balistik Füze Savunma Sistemi bulunmaktadır ("Aegis Ashore").
THAAD'ın başlangıçta 2012'de konuşlandırılması planlanmıştı, ancak ilk konuşlanma Mayıs 2008'de gerçekleşti. THAAD, Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail, Romanya ve Güney Kore'de konuşlandırılmıştır.
17 Ocak 2022'de THAAD, Birleşik Arap Emirlikleri'nde gelen bir düşman orta menzilli balistik füzesini operasyonel olarak ilk kez durdurdu.
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