1961 yılında California'da kurulan ve "Good Vibrations", "California Girls" gibi şarkılarıyla bir döneme damgasını vuran The Beach Boys'un vokalisti ve kurucu üyelerinden olan Mike Love'ın vefat haberini duyuran yayıncısı Katie Altman, "Mike Love'ın bu akşam ailesinin yanında hayatını kaybettiğini büyük bir saygıyla paylaşıyorum. Bir Amerikan kültür ikonu olarak, fevkalade yeteneği ve nesillerce müzisyene ilham olmasıyla hatırlanacaktır." dedi.

Mike Love ve üç kuzeni (Brian, Dennis ve Carl Wilson), okul arkadaşları Al Jardine'ın da katılımıyla The Beach Boys grubunu kurmuştu.