The Beach Boys'un kurucularından, efsane şarkıcı Mike Love hayatını kaybetti
29.11.2026 12:11
Mike Love ve üç kuzeni (Brian, Dennis ve Carl Wilson), okul arkadaşları Al Jardine'ın da katılımıyla Beach Boys grubunu kurmuştu.
ABD'nin efsane gruplarından The Beach Boys'un kurucularından olan müzisyen Mike Love 85 yaşında hayatını kaybetti.
1961 yılında California'da kurulan ve "Good Vibrations", "California Girls" gibi şarkılarıyla bir döneme damgasını vuran The Beach Boys'un vokalisti ve kurucu üyelerinden olan Mike Love'ın vefat haberini duyuran yayıncısı Katie Altman, "Mike Love'ın bu akşam ailesinin yanında hayatını kaybettiğini büyük bir saygıyla paylaşıyorum. Bir Amerikan kültür ikonu olarak, fevkalade yeteneği ve nesillerce müzisyene ilham olmasıyla hatırlanacaktır." dedi.
Mike Love ve üç kuzeni (Brian, Dennis ve Carl Wilson), okul arkadaşları Al Jardine'ın da katılımıyla The Beach Boys grubunu kurmuştu.
1962'nin sonlarında, "Surfin' USA" şarkısıyla birlikte artık onları tanımayan tek bir genç kalmamıştı.
SÖRF KÜLTÜRÜNÜ ÖZÜMSEMİŞLERDİ
Güney California güneşinin altında büyüyen Love, grup arkadaşlarıyla birlikte bölgede hayli popüler olan sörf kültürüyle yoğrulmuştu. Love, Brian Wilson'ın da yardımıyla Beach Boys'un ilk şarkısı olan "Surfin"in söz ve melodisini yazmış; bu şarkı daha sonra grubun imzası haline gelecek özgün tınının ilk örneği olmuştu.
1962'nin sonlarında, "Surfin' USA" şarkısıyla birlikte artık grubu tanımayan tek bir genç kalmamıştı.
Mike Love'ın ölümünün ardından Al Jardine, Beach Boys'un hayatta kalan tek kurucu üyesi oldu.