The Economist yazdı: "Erdoğan, Avrupa'nın muhtemel kurtarıcısı"

Londra merkezli The Economist dergisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı "Avrupa'nın muhtemel kurtarıcısı" olarak nitelendirdi.

Derginin haberinde, "Amerika geri çekiliyor. Rusya'dan gelen tehdit artıyor. Ukrayna savunmada. Yeni harcama vaatlerine rağmen, silah üretimi rahatlık için çok düşük kalıyor. Korkmayın, Avrupalılar. Arkanızda Recep Tayyip Erdoğan var" ifadelerine yer verildi.

“Türkiye'nin cumhurbaşkanı ve Avrupa'nın muhtemel kurtarıcısı 11 Nisan'da ”Avrupa'nın güvenliğinin Türkiye olmadan düşünülemeyeceği bir kez daha ortaya çıktı" diyen Economist, güvenlik işbirliği, yeniden silahlanma ve Ukrayna konularında Avrupa'nın Türkiye'nin yardımına her zamankinden daha fazla ihtiyacı olduğunu belirtti.

Savunma konusunda ise Türkiye'nin parasının karşılığını fazlasıyla aldığı belirtilen haberde, "Ülkenin silah sanayisi hızla gelişiyor.

Zırhlı araçlar, saldırı ve gözetleme uçakları, savaş gemileri, hafif silahlar ve mühimmatlar Türkiye'deki montaj hatlarından uçuyor. Gecikmelere rağmen Türkiye'nin savaş tankı Altay ve hayalet savaş uçağı Kaan'ın on yılın sonuna kadar hizmete girmesi bekleniyor.

Avrupa'da Türkiye ile iş yapmaya yönelik ilgi arttı. Türk insansız hava aracı üreticisi Baykar, geçtiğimiz günlerde İtalyan savunma devi Leonardo ile bir ortak girişim anlaşması imzaladı" diye yazdı.

Makalede, Avrupa'nın Ukrayna konusunda da Erdoğan'ın yardımına güvendiği kaydedildi.

