The Economist'ten "Kutup ayısına binen Trump" kapağı

Davos Zirvesi'ndeki konuşması gerginlikle beklenen ve gerilimi daha da artırmasından korkulan ABD Başkanı, Davos'ta Grönland konusunda daha yumuşak konuştu. Grönland'ın mülkiyetini yine talep eden Trump, geçtiğimiz hafta dile getirdiği gümrük vergilerinden ve “gerekirse güç kullanırız” tehditlerini geri çekti. “Müzakerelerle halletmeliyiz” mesajını verdi.

Ancak yine de Grönland meselesi tamamen çözülmüş değil. Adanın güvenliğini en iyi ABD'nin koruyabileceğini söyleyen Trump, şimdilik tonunu düşürse de Grönland'ın kontrolünü istemekten vazgeçmedi.

The Economist dergisi konuyu “müttefikler için dersler var” olarak ele aldı. Trump'ın yaklaşımı “dar ve karamsar” olarak nitelendirilirken, bu durumun “Amerika'nın ittifaklarının temelini oluşturan güveni aşındırdığı” kaydedildi. Avrupa bu sefer şanslıydı yorumu yapılırken Grönland'da ABD üssünün varlığı ve bu üsle beraber adanın halihazırda NATO'yla beraber korunduğu belirtildi.