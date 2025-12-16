The Guardian araştırdı. Esad ailesi Rusya'da lüks hayat sürüyor

Esad ailesinin izini süren gazete, ailenin, Moskova'da, Rus elitlerinin yaşadığı mahallede ikamet ettiğini yazdı. Ukrayna'nın devrik lideri Viktor Yanukoviç'in de bu mahallede oturduğuna dikkat çekildi.



Ailenin, maddi sıkıntı çekmediği, Esad'ın parasını 2011'de Batı'nın yaptırımları başladığında Moskova'ya kaçırdığına vurgu yapıldı. Haberde göz doktoru olan Beşar Esad'ın tıp bilgisini canlandırmak için derslere gittiği ve Rusça öğrendiği yazıyor.



İZOLE BİR HAYAT YAŞIYORLAR

Esma Esad, eşi ve oğulları Suriye'den kaçtığında zaten Moskova'da lösemi tedavisi görüyordu. Esma Esad'ın deneysel bir tedavi gördüğü ve iyileştiği belirtiliyor. Ailenin, tamamen izole bir hayat yaşadığı, Esad'ın eski rejimden hemen hemen kimseyle görüştürülmediği de önemli ayrıntılar arasında.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, iktidarını kaybeden liderlere sabır göstermediğine dikkat çekilen haberde, Esad'ın, Putin için yemeğe davet edilecek bir konuk bile olmadığı iddia ediliyor.