The Office yıldızı meme kanserine yakalandığını açıkladı. "Kemoterapi için çok geç"

İngiltere 'deki bir iş yerinde yaşananları konu alan The Office dizisinde Dawn Tinsley karakterini canlandıran Lucy Davis, yaptığı bir paylaşımda meme kanserine yakalandığını ve tedavinin mümkün olmadığını açıkladı.

"Bir buçuk yıl önce, kemiklerime metastaz yapmış (yayılmış) 4. evre meme kanseri teşhisi kondu. Özellikle omurgama, sağ kalçama ve kaburgalarıma yayılmış durumda. Bu durumda kanser tedavi edilemez ve kemoterapi için çok geç." diyen Davis, “Başlangıçta hissettiğim şey, tam anlamıyla bir 'şişlik' değildi; daha çok sert bir nokta gibiydi. Gerçekten çok küçüktü.” diye ekledi.

"Neredeyse kontrol ettirmeye bile tenezzül etmedim. Yani demek istediğim, hiçbir şeyi göz ardı etmeyin, her şeyi kontrol ettirin."

“GRACIE'Yİ BEKLENENDEN DAHA ERKEN GÖRECEĞİM”

“Hayatımın geri kalanını olabildiğince eğlenceli bir şekilde yaşamaya çalışıyorum. Her zaman olumsuz olaylarda öğretici anlar bulmayı severim” diyen Davis, oyunculuğa devam edeceğini de sözlerine ekledi.

"Bundan sonra ne olacağından korkmuyorum. Bununla barışığım. [Rahmetli köpeğim] Gracie'yi beklenenden daha erken göreceğim ve benim için fiziksel bedenimi terk etmek sadece eve dönmek anlamına geliyor. Tüm yas tutma süreci ailem için; onlar için benden çok daha zor."

JENNA FISCHER'DAN DESTEK MESAJI

Paylaşımın ardından oyuncuya destek mesajları yağdı. Bu mesajlardan biri ise, oynadığı Dawn karakterinin, The Office'in Amerikan uyarlamasındaki karşılığı olan Pam Beesley'i canlandıran Jenna Fischer'dan geldi.

“Harika bir paylaşım. Seni çok seviyorum. Ve evet, kanserliyken çalışmak harika bir şey! Bu mesajı her yere yayalım! Çalışmak nasıl da rahatlatıyor insanı!”

1973 yılında İngiltere'nin Birmingham şehrinde doğan Davis, Ricky Gervais'in yapımcılığını ve başrolünü üstlendiği ,televizyon dizisi The Office'te Martin Freeman'ın canlandırdığı Tim Canterbury'nin hoşlandığı resepsiyonist Dawn rolünü oynadı.

The Office'ten sonra Davis, 2004 yapımı komedi-korku filmi Shaun of the Dead'de Dianne ve 2017 yapımı Wonder Woman'da Etta Candy rollerinde, ayrıca Netflix dizisi The Chilling Adventures of Sabrina'da Hilda Spellman rolünde yer aldı.

Davis ayrıca Disney Channel'ın aksiyon-komedi dizisi The Villains of Valley View'da Eva rolünü canlandırdı.