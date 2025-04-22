The Washington Post: "ABD, Kırım'ı Rus toprağı olarak tanımayı teklif etti"

ABD yönetimi, Ukrayna ile Rusya arasında yürütülen barış görüşmelerine ivme kazandırmak amacıyla, Kırım'ın Rusya'nın bir parçası olarak resmen tanınmasını içeren bir teklifi gündeme getirdi.

Washington Post’un haberine göre bu öneri, geçtiğimiz hafta Paris'te Ukraynalı yetkililere sunuldu ve Çarşamba günü Londra’da yapılacak toplantılarda masaya yatırılacak.



ABD'nin önerisine göre, Rusya’nın 2014’te yasa dışı olarak ilhak ettiği Kırım resmen tanınacak ve ileride Rusya’ya yönelik bazı yaptırımlar kaldırılabilecek. Bu taviz karşılığında ise Moskova’nın Ukrayna’daki saldırılarını durdurması hedefleniyor.

KİEV ÜZERİNDEKİ BASKI ARTIYOR

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’nin danışmanlarından biri, önerinin bazı yönlerinin kabul edilebilir olduğunu, ancak bazılarının Kiev açısından sorunlu olduğunu belirtti. Batılı bir yetkili ise Ukrayna üzerindeki baskının "şaşırtıcı seviyede" olduğunu söyledi. Görüşmeler hız kazanırken, ABD’li yetkililer ilerleme sağlanmaması halinde masadan kalkabileceklerini ifade ediyor.

AVRUPA'DAN GÜVENCE VE FON TALEBİ

Fransa, Almanya ve Birleşik Krallık gibi Avrupa ülkeleri, Ukrayna’ya güvenlik garantileri verilmesini ve savaş sonrası yeniden inşa için Rusya’nın dondurulmuş varlıklarının kullanılmasını teklif ediyor. Avrupalı yetkililer de, Ukrayna'nın şu anki askeri durumuyla Rusya’nın kontrolündeki bölgeleri yakın vadede geri almasının olası olmadığını kabul ediyor.

TRUMP YÖNETİMİNİN ROLÜ

Trump’ın Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ilerleme sağlanmaması durumunda ABD Başkanı Trump’ın süreci terk edebileceğini açıkladı. Önerinin şekillenmesinde, Trump’ın özel elçisi Steve Witkoff’un Moskova’da Putin’le gerçekleştirdiği uzun görüşmenin etkili olduğu bildiriliyor. Witkoff’un planı, Ukrayna’nın doğrudan onayı olmaksızın, ABD’nin Kırım’ı Rusya’ya ait olarak tanıması yönünde.

Kırım 2014 yılında Rusya tarafından işgal edilmiş ve ardından işgal altında yapılan referandumun ardından uluslararası toplum yasadışı ilhakı meşrulaştırmaktan kaçınmak için yarımadayı Rusya olarak tanımakta direnmişti.