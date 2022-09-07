The Washington Post: FBI, Trump'ın evinde yabancı nükleer sırlar içeren bir belge buldu

Gazetenin haberinde, "El konulan belgelerden bazıları, çok gizli ABD operasyonlarını o kadar yakından anlatıyor ki, birçok üst düzey ulusal güvenlik görevlisine onlar hakkında bilgi verilmiyor. Sadece ABD kabinesinin bazı üyeleri veya kabineye yakın bir yetkili, diğer hükümet yetkililerine bu özel erişim programlarının ayrıntılarını bilme yetkisi verebilir” dedi.



Bununla birlikte haberde savunma ve nükleer yetenekleri belirtilen ülkenin adı verilmedi.



Öte yandan, gazeteye göre bu tür belgeler için sadece bir tek izin yetmiyor, bilinmesi gerekenler bazında da özel izinler gerektiriyor.



The Washington Post, FBI'ın Trump'ın evinde yabancı bir ülkeye ait nükleer sırları içeren belgenin bulunduğunu öne sürdü.

"EŞİ BENZERİ OLMAYAN BİR DURUM"

Ağustos ayının başlarında, Trump'ın Florida'daki Mar-a-Lago ikametgahı FBI tarafından arandı. Trump'ın olayı eşi görülmemiş bir "saldırı" olarak nitelendirdi ve siyasi muhaliflerini adalet sistemini silahlandırmak ile suçladı. Ancak Trump’ı eleştirenlere göre, ABD’nin eski başkanın Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra yanında gizli belgeler alması da eşi benzeri olmayan bir durum.

Adalet Bakanlığı tarafından basın ile paylaşılan bir mahkeme belgesine göre, Trump'ın konutunda en üst düzeyde sınıflandırma ile işaretlenmiş bazı materyaller de dahil olmak üzere 100'den fazla gizli kayıt ele geçirildi.



FBI TRUMP'IN EVİNİ NİYE BASTI?



Adalet Bakanlığı ve FBI'ın ortak yürüttüğü soruşturma kapsamında FBI, Trump’ın yasalara göre Ulusal Arşive vermesi gerektiği belgeleri Florida’daki evinde hukuka aykırı bir şekilde tuttuğundan şüphelendi. Şüphelerin açıklandığı detaylı bir arama emri hazırlandı. Adalet Bakanı Merrick Garland, bu kararı bizzat onayladı ve FBI Florida’daki federal bir mahkemeye başvurdu. Yargıç, arama kararını onayladı ve ardından FBI 8 Ağustos’ta Trump’ın Florida’daki malikanesine baskın düzenledi.



FBI, arama sonucunda 10 kutu belgeye el koydu, Trump’ın özel kasasına girdi, Melania Trump’ın dolaplarını dahi aradı. The Washington Post’un iddiasına göre, FBI’ın arama emri özel olarak Trump’ın Beyaz Saray’dan evine getirdiği gizli nükleer silah belgeleriyle alakalıydı. ABD Yüksek Mahkemesi kararlarına göre, güvenlik güçleri hukuka uygun bir emir neticesinde yaptıkları aramada başka suça ilişkin delilleri ilk bakışta fark ederse bu delillere de el koyabilir ve soruşturmanın kapsamını genişletebilir. Bu nedenle FBI’ın el koyduğu deliller sadece Trump’ın belge saklama suçunu işlediği iddiasıyla ilgili olmayıp vergi kaçakçılığından seçimlere müdahaleye kadar geniş bir suç listesiyle ilişkilendirilebilir.



Trump'ın Florida'daki yazlık evinden bir görünüm.

TRUMP NEYLE SUÇLANIYOR?



Arama kararı, 12 Ağustos’ta mahkeme kararıyla yayınlandı. Bu karara göre Trump, Casusluk Yasası’ndaki belge gizliliği hükümleri dahil, hapis cezası öngörülen en az 3 federal yasayı ihlalle suçlanıyor. FBI’ın elde ettiği belge listesinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hakkında bir dosya ve 11 adet "gizli bilgi" etiketli belge kutusu bulunuyor.



Sadece Trump’ın evinin aranmasından bir hafta önce New York Times yazarı Maggie Haberman’ın yeni çıkacak kitabında yer verdiği "Trump çalışanlarının veya aile üyelerinin çektiği düşünülen fotoğraflar" da soruşturma kapsamında olabilir. Haberman’ın paylaştığı fotoğraflara göre, Trump, düzenlediği belgeleri bir kez Beyaz Saray'da ve bir kez de başkanlık uçağında yırtıp klozete atıyor ve sifonu çekerek imha ediyor. Eğer Trump’ın saklanması gereken federal belgeleri imha ettiği de ispatlanırsa verilecek ceza da ağırlaşacaktır.