İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası'nda yapılan haftalık "Başbakana Sorular" oturumunda, ABD yönetiminin çocuk göçmenlere yönelik uygulamasıyla ilgili bir soru üzerine May, bu ülkenin göçmenlere yönelik politikasını paylaşmadığı yanıtını verdi.



"ABD'de çocukların kafesler içindeki görüntüleri son derece kaygı verici" ifadesini kullanan May, "Bu, kabul ettiğimiz bir şey değil. Bu, İngiltere’nin yaklaşımı değil." diye konuştu.



May, 6 yıl sürdürdüğü içişleri bakanlığı görevi sırasında İngiltere'de çocuklu göçmen ailelerin gözetim altına alınması uygulamasından vazgeçildiğini de hatırlattı.



Bir milletvekilinin, ABD yönetiminin göçmen çocuklara yönelik uygulaması ışığında Başkan Donald Trump'ın gelecek ay İngiltere'ye yapacağı ziyarette "kırmızı halı" ile karşılanmasının doğru olup olmayacağı şeklindeki sorusuna ise May, Trump'ın ziyaretinin iki ülkenin anlaşamadığı konuların da tartışılması için bir fırsat olabileceği yanıtını verdi.



2 BİN ÇOCUK TESİSLERDE TUTULUYOR



ABD İç Güvenlik Bakanı Kirstjen Nielsen, Beyaz Saray'da düzenlenen basın brifinginde nisan-mayıs aylarında ABD'ye giren yaklaşık 2 bin çocuğun Teksas'taki tesislerde tutulduğunu açıklamıştı.



İngiliz basını, tesislerde çekilen ve çocukları tel örgüden kafesler içinde gösteren fotoğraflar ile çocukların seslerinin duyulduğu ses kayıtlarına geniş yer verdi.



ABD İç Güvenlik Bakanlığı yetkilileri, yasa dışı olarak ülkeye girmeye çalışan göçmenlerin yargı sürecinde çocuklarından ayrılmalarının yasal bir zorunluluk olduğunu savunuyor.



Yetkililer çocukların ebeveynleri gibi yargılanmadığını, bu süreçte onlardan ayrı değerlendirildiğini, birçok çocuğun da iddia ettikleri ebeveynleriyle aralarında ispat edilebilir bir bağ bulunmadığını öne sürüyor.



Trump, ülkeye gelen yasa dışı göçmenler konusunda iki gün önce Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, "ABD, bir göçmen kampı olmayacak." demişti.



Kendi yönetiminde ABD'nin sürdürdüğü sert göçmen politikalarını savunan Trump, ülkesinin yasa dışı göçmenleri kabul etmeye niyeti olmadığını vurgulamıştı.



KRİZE DÖNÜŞEN DAVET



Trump'ın İngiltere'ye 13 Temmuz’da resmi bir ziyaret gerçekleştirmesi planlanıyor.



Başbakan May geçen yıl ocak ayında gerçekleştirdiği ABD ziyareti sırasında Trump'a, Kraliçe 2. Elizabeth'in resmi davetini iletmiş ve davet kabul edilmişti. Trump'a yapılan davet İngiltere'de kamuoyunun büyük tepkisini çekmiş, ziyaretin iptali için çok sayıda gösteri düzenlenmişti.



Ziyaretin iptali için 2 milyona yakın imzayla parlamentoya dilekçe sunulurken, muhtemel bir ziyaret sırasında Parlamento Başkanı John Bercow da milletvekillerine hitap etmesi için Trump'ı davet etmeyeceğini açıklamıştı.



Trump'ın geçen yaz gerçekleşmesi öngörülen ziyareti, tepkiler üzerine belirsiz tarihe ertelenmişti.



Trump'un ziyareti nedeniyle İngiltere’de büyük çaplı protesto gösterilerinin yapılması bekleniyor.



BÜYÜKELÇİLİK AÇILIŞINA DA KATILMADI



Son olarak ziyaretin ABD'nin bu yıl hizmete giren yeni Londra Büyükelçilik binası için ocak ayında yapılan açılış sebebiyle gerçekleşmesi bekleniyordu ancak Trump, Twitter hesabından bu ziyareti de iptal ettiğini bildirmişti.



Trump'a karşı ülkede biriken tepki, 2017 yılı boyunca giderek artarken, bunda Trump'ın geçen yıl İngiltere'nin aşırı sağcı örgütü Britain First'in (Önce Britanya) İslam karşıtı videolarını Twitter hesabından paylaşması da etkili oldu. Trump'ın paylaşımlarına, kamuoyunun yanı sıra Başbakan May de yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.