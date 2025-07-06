Thompson konserinde Nazi selamı skandalı

Popüler Hırvat şarkıcı Marko Perkovic ve yüz binlerce hayranı, başkent Zagreb'deki dev konserde Nazi selamı verdi.

Sağcı olduğu bilinen Perkovic'in dün akşamki konserinde çaldığı en popüler şarkılarından biri, Hırvatistan'ın Nazi dönemindeki Ustaşa rejimi tarafından kullanılan ve toplama kamplarını yöneten “Vatan için, Hazır!” selamı ile başlıyor.

Sahne adı Thompson olan ve ABD yapımı bir makineli tüfeğe atıfta bulunan Perkovic, daha önce hem şarkının hem de selamın, Hırvatistan'ın eski Yugoslavya'dan bağımsızlığını ilan etmesinin ardından Amerikan silahını kullanarak savaştığı 1991-95 etnik savaşına odaklandığını söylemişti. Perkoivc, tartışmalı şarkısının “bir dönemin tanığı” olduğunu söylüyor.

KONSERE 500 BİN KİŞİ KATILDI

Organizatörler Perkovic'in Hırvatistan'ın başkentindeki konserine yarım milyon kişinin katıldığını söyledi. Hırvat medyası tarafından yayınlanan video görüntülerinde birçok hayranın günün erken saatlerinde Nazi yanlısı selamlar verdiği görüldü.