Thompson konserinde Nazi selamı skandalı
Organizatörler Marko Perkovic'in Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deki konserine 500 bin kişinin katıldığını açıkladı.
Popüler Hırvat şarkıcı Marko Perkovic ve yüz binlerce hayranı, başkent Zagreb'deki dev konserde Nazi selamı verdi.
Sağcı olduğu bilinen Perkovic'in dün akşamki konserinde çaldığı en popüler şarkılarından biri, Hırvatistan'ın Nazi dönemindeki Ustaşa rejimi tarafından kullanılan ve toplama kamplarını yöneten “Vatan için, Hazır!” selamı ile başlıyor.
Sahne adı Thompson olan ve ABD yapımı bir makineli tüfeğe atıfta bulunan Perkovic, daha önce hem şarkının hem de selamın, Hırvatistan'ın eski Yugoslavya'dan bağımsızlığını ilan etmesinin ardından Amerikan silahını kullanarak savaştığı 1991-95 etnik savaşına odaklandığını söylemişti. Perkoivc, tartışmalı şarkısının “bir dönemin tanığı” olduğunu söylüyor.
KONSERE 500 BİN KİŞİ KATILDI
Organizatörler Perkovic'in Hırvatistan'ın başkentindeki konserine yarım milyon kişinin katıldığını söyledi. Hırvat medyası tarafından yayınlanan video görüntülerinde birçok hayranın günün erken saatlerinde Nazi yanlısı selamlar verdiği görüldü.
MAHKEME KARARI VAR
Hırvatistan devlet televizyonu HRT, selamın Hırvatistan'da kanunen cezalandırılabilir olduğunu ancak mahkemelerin Perkovic'in şarkısının bir parçası olarak kullanabileceğine hükmettiğini söyledi.
Perkovic'in konserlerinde sık sık Nazi yanlısı göndermelerde bulunması ve gösteriler yapması nedeniyle bazı Avrupa şehirlerinde sahne alması yasaklanmıştı
Hırvatistan'ın Vecernji List gazetesi, konserin “yüce organizasyonunun”, “insanların toplu infazlarına” imza atan bir rejimin selamının kullanılmasıyla gölgelendiğini yazdı.
Bölgesel N1 televizyonu ise selamın modern yorumları ne olursa olsun köklerinin “şüphesiz” Ustaşa rejimi dönemine dayandığını kaydetti.
N1, “Almanların çarpık yorumları ve karanlık bir geçmişe dönüşü önlemek için” Nazi ile ilgili her şeyden net bir şekilde uzaklaştığını bildirdi. "Hırvatistan 2025'te bunun yakınında bile değil" dedi.
SIRBİSTAN'DAN TEPKİ
Komşu Sırbistan'da popülist Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Perkovic'in konserlerini “Nazi yanlısı değerlere destek” olarak eleştirdi. Eski Sırp liberal lider Boris Tadic ise konserin “bir ulusun, bu durumda Sırpların, üyelerinin öldürülmesini yücelttiği” için Hırvatistan ve Avrupa Birliği için büyük bir utanç olduğunu söyledi.
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