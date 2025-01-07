Tibet'te 6,8 büyüklüğünde deprem

Depremin merkez üssü Tibet bölgesinin en büyük ikinci şehri Shigatse olarak açıklandı. Derinliği ise 10 kilometre olarak ölçüldü.

Bölgede can kaybının artmasından korkuluyor. Yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Deprem Nepal'in başkenti Katmandu'da da hissedildi. 2015 yılında Katmandu yakınlarında meydana gelen 7,8 şiddetindeki depremde yaklaşık 9 bin kişi hayatını kaybetmişti.