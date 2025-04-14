“Ticaret savaşı” geri tepti: ABD’lilerin Trump’a desteği azalıyor

ABD’de yapılan bir anket, ABD halkının Başkan Donald Trump’ın ekonomi politikalarına olan desteğinin azaldığını ortaya koydu.



CBS News haber sitesinin sonuçlarını pazar günü kamuoyuna duyurduğu ankete göre, Trump’ın ekonomiyi ele alış tarzına ve enflasyona yönelik yaklaşımına olan destek 4'er puan düştü. Söz konusu düşüş, ABD Başkanı’nın başta Çin olmak üzere çok sayıda ülkeye uyguladığı gümrük vergisi tarifeleri ve bu bağlamda yürüttüğü “ticaret savaşı” bağlamında kayıtlara geçti.



TOPLAM DESTEK DE DÜŞÜŞ EĞİLİMİNDE



USA Today’in aktardığına göre, ankete katılan 2 bin 410 ABD’liden yüzde 44’ü Trump’ın ekonomiyi ele alış tarzını onayladığını söyledi. Trump’ın enflasyonla başa çıkma tarzını onaylayanların oranı ise yüzde 40 olarak kayıtlara geçti. Bu, 30 Mart’taki anket sonuçlarına göre 4’er puanlık bir düşüşe işaret ediyor.



Trump’a olan toplam desteğin de ölçüldüğü kamuoyu yoklamasının sonuçlarına göre, Trump’a destek son ankette yüzde 47 oldu. Bu oran mart ayında yüzde 50, Trump’ın ikinci başkanlık döneminin ikinci ayı olan şubatta ise yüzde 53 olmuştu.



CUMHURİYETÇİLERİN DESTEĞİ SÜRÜYOR



Öte yandan, Trump’ın tarife planlarına yönelik desteğin katılımcıların siyasi görüşlerine göre farklılık gösterdiği görüldü. Buna göre, Trump gibi Cumhuriyetçi olan katılımcıların yüzde 91’i Trump’ın tarife ve ticaret politikasını desteklerken, bu oran bağımsız seçmenler arasında yüzde 43, Demokrat Partili katılımcılar arasında ise sadece yüzde 16 olarak kayıtlara geçti. Katılımcıların yüzde 58’i ithal ürünlere yeni tarifeler uygulanmasına karşı olduklarını belirtti.



Anket, 8-11 Nisan tarihleri arasında yapıldı. Trump, 9 Nisan’da “karşılıklı tarifeleri” 90 günlüğüne askıya alacağını açıklamış, Çin hariç olmak üzere pek çok ülkeye yönelik tarifeleri ise yüzde 10’a çekmişti. ABD Çin’den gelen ürünlere yönelik yüzde 145 tarife uygularken, Çin de buna misilleme olarak yüzde 125 tarife uygulama kararı almıştı. Trump, cuma günü yaptığı açıklamada, şimdilik akıllı telefonlar, bilgisayarlar ve diğer elektroniklerin bundan muaf olacağını bildirmişti.



YÜZDE 62 “BORSA DÜŞECEK” DİYOR



Anket sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 51’i tarifelerin hedefini onaylasa da Trump’ın yaklaşımını onaylayanların oranı yüzde 37’de kaldı. Katılımcıların yüzde 59’u ekonominin durumunu oldukça kötü ya da çok kötü olarak değerlendirdi. Yüzde 53, ekonominin daha da kötüye gittiğini hissettiklerini söyledi.



Tarifelerin doğrudan etkileri konusundaki soruya da yanıt veren katılımcıların yüzde 49’u ekonomik durumlarının kötüleştiğini, yüzde 21 ise kararların ekonomik durumlarını iyileştirdiğini belirtti. Katılımcıların yüzde 58’i tarifelerin alışveriş yaparken karşı karşıya kaldıkları fiyatları yükselttiğini söylerken, yüzde 18 alınan kararların fiyatları aşağı çekeceğine inandıklarını ifade etti. Borsanın düşeceğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 62 oldu.

