“Ticaret savaşı” havacılığı da vurdu: Boeing uçağı, Çin’den ABD’ye geri döndü

ABD Başkanı Donald Trump’ın hızla arttırdığı gümrük vergisi tarifeleri ve Çin’den gelen misilleme adımlarıyla tırmanan “ticaret savaşı” havacılık sektörünü de olumsuz etkiliyor. Pekin’in Çin merkezli havayolu şirketlerinden ABD’nin havacılık devi Boeing’den uçak tedarik etmemesini istediği haberleri basına yansırken, Çinli bir havayolu şirketi tarafından kullanılmak üzere daha önce Çin’e gönderilmiş olan bir Boeing uçağı havacılık devinin ABD’deki üretim merkezine geri döndü.



Reuters haber ajansına konuşan bir görgü tanığı, Çin’in Xiamen Havayolları şirketi tarafından kullanılacak olan 737 MAX model yolcu uçağının yerel saatle 18.11’de ABD’nin Seattle kentindeki Boeing üretim merkezine indiğini söyledi. Uçağa Xiamen Havayolları'nın adını taşıyan giydirme yapıldığı görüldü.



8 BİN KİLOMETRELİK YOL KAT ETTİ



Söz konusu uçak, üzerinde son çalışmaların yapılması ve sonrasında Çinli bir havayolu şirketine tedarik edilmesi için Boeing’in Zhoushan tamamlama merkezinde bekletilen 737 MAX uçaklarından biriydi. Uçak, 8 bin kilometrelik dönüş yolunda Guam ve Hawaii’de yakıt ikmali için iki kez durdu.



Trump, bu ay Çin’den ithal edilen ürünlere yönelik gümrük vergisi oranını yüzde 145’e yükseltmiş, Çin de buna karşılık olarak yüzde 125 oranında misilleme yoluna gitmişti.

Bloomberg haber sitesi, konuya aşina kişilere dayandırdığı 15 Nisan tarihli haberinde, Çin’in havayolu şirketlerine havacılık devi Boeing’den daha fazla uçak teslim almaması talimatını verdiğini aktarmıştı. Çin’in en büyük üç havayolu şirketi durumunda bulunan Air China, China Eastern Airlines ve China Southern Airlines’ın 2025-2027 yılları arasında sırasıyla 45, 53 ve 81 Boeing uçağı teslim alması planlanıyordu.



Öte yandan, bugün ABD’ye geri dönen uçakla ilgili geri dönüşünün hangi tarafın kararıyla gerçekleştiği netlik kazanmadı.

