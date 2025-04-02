Ticaret savaşı kızışıyor: 'Çin, şirketlere ABD'de yatırım kısıtlaması getirdi'

ABD Başkanı Donald Trump’ın başta Kanada ve Çin olmak üzere bir dizi ülkeye getirdiği yeni gümrük vergileriyle birlikte başlattığı ‘ticaret savaşı’ kızışırken, ABD basınına yansıyan haberlerde, Çin’in yerel şirketlerin ABD’de yatırım yapmasına sınırlandırma getirmek için adımlar attığı iddia edildi. Bloomberg haber sitesi, konuya aşina kaynaklara dayandırdığı haberinde, bu adımın Pekin'e Trump yönetimi ile olası ticaret müzakerelerinde daha büyük bir koz vereceği yorumunda bulundu.



İsimlerinin verilmesini istemeyen kaynaklar, Çin’de ekonomik planlama ajansı olarak faaliyet gösteren Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu’nun pek çok departmanının son haftalarda ABD’de yatırım yapmak isteyen firmaların kayıt ve onay süreçlerini geciktirdiğini anlattı. Çin, daha önce de ‘milli güvenlik’ ve sermaye akışı ile ilgili endişeleri gerekçe göstererek başka ülkelerde yapılacak yatırımlara kısıtlamalar getirmiş olsa da Pekin’in bu son hamlesi, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında tırmanan gerilimi de bir kez daha ortaya koydu.



TRUMP “KURTULUŞ GÜNÜ”NDE YENİ TARİFELER AÇIKLAYACAK



Konu hakkında bilgi veren isimler, bu son gelişmenin Çinli şirketlerin halihazırda ABD ve başka ülkelerde bulunduğu mevcut taahhütleri ya da ABD Hazine tahvilleri de dahil olmak üzere Çin’in satın almalarını etkileyeceği yönünde bir işaret olmadığını söyledi. Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu’nun başvuruları işleme almayı durdurmasını neyin tetiklediği ve bu durumun ne kadar süreceği netlik kazanmazken, Komisyon ve Çin Ticaret Bakanlığı, Bloomberg’in konuyla ilgili yorum talebine yanıt vermedi.



Öte yandan, bu adım, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Kurtuluş Günü" olarak adlandırdığı 2 Nisan Çarşamba günü karşılıklı gümrük vergisi tarifelerini duyurmasının beklendiği saatlerde basına yansıdı.

