Dünyanın en büyük ekonomisine sahip yedi ülkenin liderleri Kanada'da buluşuyor.



44. kez gerçekleşecek buluşma iki gün sürecek.



Zirveye, liderlerin aynısıra Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Uluslararası Para Fonu (IMF) ve dünya Bankası temsilcileri de katılıyor.



Avrupa Komisyonu başkanı Jean Claude Juncker ile Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk da zirveye katılanlar arasında yer alacak.



Kanada Başbakanı Justin Trudeau, yaptığı açıklamada, bütün G7 ülkelerinin, ekonomik büyümenin faydalarının adil bir şekilde paylaşılıp paylaşılmadığına dair ortak bir sorunla karşı karşıya olduğunu söyledi.



Bu amaçla hazırladıkları "Herkes için işleyen büyümeyi sağlamak" başlıklı raporun, zirvenin odaklanacağı konuları içerdiğini belirten Trudeau, "eşit paylaşım ve ortak sınıf" başlıklarına vurgu yaptı.



ABD Başkanı Donald Trump'ın Başkan olarak Kanada'ya ilk ziyaretini gerçekleştireceği G7 Liderler Zirvesi'nin, Trump yönetiminin uygulamaya koyduğu çelik ve alüminyum üzerindeki ağır gümrük vergileri nedeniyle adeta bir "ticaret savaşı"na sahne olacağı tahmin ediliyor.



G7 üyesi altı ülkenin maliye bakanları ile Avrupa Birliği temsilcilerinin, zirve öncesi Kanada'da yaptıkları toplantıdan, ABD'nin yeni gümrük tarifelerine karşı birleşme kararı çıkmış ve yapılan ortak açıklamada, ABD'nin ticaret eylemleri konusundaki uygulamalarından "endişe ve hayal kırıklığı" duyulduğu belirtilmişti.



ABD yönetimine karşı oluşan birlikteliğin, zirveyi nasıl etkileyeceği ise henüz bilinmiyor.



G7 ülkeleri Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri'nden oluşuyor.