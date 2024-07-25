TİKA ve AMEXCİD arasında tarım sektörüyle ilgili mutabakat zaptı imzalandı

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya'nın oluşturduğu MIKTA 4. Üst Düzey Kalkınma İşbirliği Ağı Toplantısı Meksika Dışişleri Bakanlığında gerçekleştirildi.



TİKA Dış İlişkiler ve Ortaklıklar Dairesi Başkanı Uğur Tanyeli başkanlığındaki Türkiye heyeti toplantıda, Türkiye'nin Meksiko Büyükelçisi İlhan Kemal Tuğ ve TİKA Meksika Ofisi Koordinatörü Fatih Abdi Çetin tarafından temsil edildi.



İki gün süren toplantılarda, MIKTA kalkınma işbirliği ajanslarının temsilcileri, 2030 gündemini, sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin uygulanmasını ve üye ülkelerin kalkınması için uluslararası işbirliği imkanlarını ele aldı.



Törende konuşan Meksika Dışişleri Bakanı Alicia Barcena, Meksika'nın, Orta Amerika için finansman ve işbirliği imkanlarını harekete geçirmeye, göçün yapısal nedenlerini ele almaya ve üretken projeler geliştirmeye istekli olduğunu belirtti.



MIKTA toplantısının sona ermesinin ardından TİKA ve AMEXCID arasında, El Salvador, Guatemala, Honduras ve Küba'da tarım sektörünün güçlendirilmesi amacıyla "Sembrando Vida" programı için mutabakat zaptı imzalandı.