TikTok ABD'de erişime kapatıldı

ABD'de Çinli firma Bytedance'in sahip olduğu iki uygulamanın da erişimi kısıtlandı.

TikTok kullanıcılarına gönderdiği mesajda “ABD'de TikTok'u yasaklayan bir yasa yürürlüğe girdi. Maalesef bu, TikTok'u şimdilik kullanamayacağınız anlamına geliyor. Şanslıyız ki Başkan Trump göreve gelir gelmez TikTok'u eski haline getirecek bir çözüm üzerinde bizimle birlikte çalışacağını belirtti." ifadelerini kullandı.

TRUMP, 90 GÜN EK SÜRE VEREBİLİR

ABD'nin seçilmiş başkanı Trump, NBC News kanalında telefonla katıldığı bir programda TikTok yasağına ilişkin açıklamalarda bulundu.



Trump, Çin merkezli ana şirketi tarafından bir ABD firmasına satılmadıkça sosyal medya uygulamasının ABD’de kapatılmasını gerektiren ilgili yasaya uyması için TikTok’a muhtemelen 90 günlük bir uzatma vereceğini söyledi.



"90 günlük uzatma muhtemelen olacak, bunun uygun bir adım olduğunu düşünüyorum." diyen Trump, söz konusu kararını muhtemelen 20 Ocak'ta göreve başladığı gün duyurabileceğini de sözlerine ekledi.

NE OLMUŞTU?

ABD Yüksek Mahkemesi, Çinli sosyal paylaşım platformu TikTok'un ABD'de yasaklanmasını ya da bir Amerikan şirketine satılmasını öngören yasal düzenlemeyle ilgili davada kararını vermişti.

Mahkeme yasak kararının ifade özgürlüğüne aykırı olmadığına hükmetmişti.