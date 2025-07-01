TikTok akımına katılan 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

İngiltere’nin Castleford kentinde yaşayan 12 yaşındaki Sebastian, TikTok’ta yayılan ve ölümcül sonuçlara yol açan "bayılma akımı" (blackout challenge) nedeniyle hayatını kaybetti. Bu tehlikeli akım, gençleri nefeslerini olabildiğince uzun süre tutmaya ve kendilerini boğma noktasına getirmeye teşvik ediyor.



West Yorkshire Polisi’nden yapılan açıklamaya göre, 27 Haziran’da ambulans ekiplerinden gelen bir ihbar üzerine Sebastian ağır durumda hastaneye kaldırıldı. Ne yazık ki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yetkililer ölümün şüpheli bir durum içermediğini belirtti.



Sebastian’ın ailesi adına açılan bir bağış kampanyasında organizatör Agnieszka Czerniejewska, küçük çocuğun tehlikeli meydan okuma nedeniyle hayatını kaybettiğini doğruladı.

"HAYALLERLE DOLU"

Czerniejewska, Sebastian’ı “hayallerle dolu, tutkulu ve inanılmaz yetenekli” bir çocuk olarak tanımladı. Kendi kendine gitar ve piyano çalmayı öğrenen Sebastian, ayrıca resim yapmayı çok seviyordu.



Bu meydan okuma, beynin oksijensiz kalmasına yol açarak bayılmalara, kalıcı hasarlara ve ölüme neden olabiliyor. 2022’de yayımlanan bir rapora göre, bu tür boğulma temelli oyunlar dünya genelinde 18 ay içinde en az 20 çocuğun ölümüne yol açtı. Ölenlerin 15’i 12 yaş veya daha küçüktü.

