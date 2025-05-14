TikTok fenomeni canlı yayında öldürüldü

Meksika’da güzellik ve makyaj üzerine içerikler üreten 23 yaşındaki sosyal medya fenomeni Valeria Marquez, TikTok üzerinden yaptığı canlı yayın sırasında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.



Olay, Meksika'nın Zapopan kentinde Marquez’in çalıştığı bir güzellik salonunda meydana geldi. Jalisco eyalet savcılığı tarafından yapılan açıklamada, Marquez'in ölümünün kadın cinayeti (femicide) protokolleri kapsamında soruşturulduğu belirtildi.



Meksika yasalarına göre kadın cinayeti; cinsiyet temelli nedenlerle işlenen, aşağılayıcı şiddet, cinsel istismar, fail ile kurban arasında bir ilişki veya cesedin kamusal alana bırakılması gibi unsurları içeren cinayetleri kapsıyor.

TİKTOK'TA CANLI YAYINDAYDI



Marquez'in öldürülmeden saniyeler önce TikTok canlı yayını açıktı.

Videoda, “Geliyorlar,” dediği ve ardından arka plandan birinin “Vale?” diye seslendiği duyuldu. Marquez “Evet?” diye yanıt verdikten sonra yayının sesini kapattı. Kısa bir süre sonra ise saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti.



Saldırıdan hemen sonra biri cep telefonunu yerden alırken, kısa süreliğine yüzü canlı yayında göründü. Ardından yayın sona erdi.



Valeria Marquez’in Instagram ve TikTok’ta toplamda yaklaşık 200 bin takipçisi bulunuyordu.