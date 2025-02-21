TikTok fenomeninin feci ölümü: Saatlerce kaynar suyun altında kaldı

Rusya’nın Krasnoyarsk Krayı bölgesinde yaşayan 32 yaşındaki rapçi ve TikToker Victoria Lerman, evinin banyosunda korkunç bir şekilde hayatını kaybetti. Aşırı sıcak suya maruz kalan genç kadının, bilincini kaybettikten sonra saatlerce kaynar suyun altında kaldığı ve bu nedenle vücudunda ciddi yanıklar oluştuğu bildirildi.



Olay, Rusya'nın Krasnoyarsk Krai bölgesine bağlı Achinsk şehrinde meydana geldi. Victoria’nın ismi açıklanmayan partneri, genç kadının banyoya girdikten saatler sonra hala çıkmadığını fark edince içeri girerek cansız bedeniyle karşılaştığını söyledi. Hemen acil servise haber veren adam, genç kadının vücudunun ağır şekilde yandığını bildirdi.



KAYNAR SU ÖLÜME GÖTÜRDÜ

Ön soruşturmalara göre, 9 Şubat gecesi sıcak bir banyo yapmak isteyen Victoria, aşırı sıcak suya girmesinin ardından yanıkların şiddetiyle acı içinde bayıldı. Bilincini kaybeden genç kadının yüzü, musluktan akan kaynar suyun altına düştü ve saatlerce aşırı sıcaklığa maruz kaldı. Ağır yanıklar nedeniyle tanınmaz hale gelen Victoria, sağlık ekipleri olay yerine ulaştığında çoktan hayatını kaybetmişti.



CİNAYET ŞÜPHESİ GÜNDEMDE

Yetkililer, olayın şüpheli bir ölüm olup olmadığını araştırıyor. Victoria'nın yakın çevresi, genç kadının ölümünün bir kaza olmayabileceğini öne sürüyor. Soruşturmayı yürüten yetkililer, olayın yaşandığı evde uyuşturucu madde izlerine rastlandığını açıkladı.

Krasnoyarsk Krai Soruşturma Komitesi, Victoria’nın partnerinin uyuşturucu kullandığını ve cenazeye katılmadığını belirtti. Ayrıca, genç kadının daha önce kalp rahatsızlığı olduğu iddia edilse de, bunun ölümüne etkisi olup olmadığı henüz bilinmiyor.



Polis, olayın detaylarını aydınlatmak için soruşturmayı derinleştirirken, cinayet ihtimalinin dışlanmadığını ve kesin ölüm nedeninin otopsi sonucuyla netleşeceğini duyurdu.