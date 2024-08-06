TikTok'ta harcamak için kiliseden 300 bin dolar çaldı

ABD'nin Alabama eyaletindeki bir kilisenin eski bir çalışanı, sevdiği TikTok ünlülerine hediye almak için kiliseden 300 bin dolar çaldığını itiraf etti.



35 yaşındaki Kristen Marie Battocletti, kilisede idari asistan olarak görev yapıyordu. Burada kendisine verilen erişimi kullanarak kilise fonlarıyla 600'den fazla yetkisiz işlem yaptı.



İçerik üreticilerine hediye almak için kullanılan uygulama içi para birimi olan TikTok Coin'leri için yaklaşık 220 bin dolar harcadı. Battocletti, kendisine yöneltilen elektronik dolandırıcılık suçlamasını kabul etti.



Alabama Bölge Savcılığı'na göre, elektronik dolandırıcılığın azami cezası 20 yıl hapis, üç yıl denetimli serbestlik ve 250 bin dolar para cezasıdır.



Battocletti'nin cezası 26 Kasım'da açıklanacak.



KİLİSE DOLANDIRICILIĞI YÜKSELİŞTE



Kilisesinden yüz binlerce dolar çaldığını itiraf eden tek kişi Batocletti değil.



Catholic News Agency, bir rahibin Alabama'nın yakınındaki Missouri'deki kilisesinden 300 bin dolar çaldığını itiraf ettiğini aktarmıştı.



Kilise yetkilileri 2018'de mali düzensizlikler fark etmeye başlamış ve kilise evraklarında "önceden bildirilmemiş bir banka hesabı" tespit etmişti.



2020 yılında gizli hesapta neredeyse 360 bin dolar bulunduğu ortaya çıktı.



Peder Ignazio Medina'nın 10 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacağını aktarmıştı.