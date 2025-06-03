TikTok'ta sağlık videoları izleyenler dikkat: Yarısından fazlası yanlış bilgi içeriyor

The Guardian tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre, TikTok’ta #mentalhealthtips (ruh sağlığı tavsiyeleri) etiketiyle paylaşılan en çok izlenen 100 videodan 52’si en az bir miktar yanlış veya yanıltıcı bilgi içeriyor. Bu videolarda anksiyete, depresyon, bipolar bozukluk, travma ve nöroçeşitlilik gibi pek çok ruhsal sağlık konuları işleniyor.

İngiliz Psikoloji Derneği tarafından akredite edilen psikolog Amber Johnston, travma üzerine yayınlanan videoları inceleyerek şunları söyledi:



“TikTok, evrensel ve gizli bazı çözümler varmış gibi göstererek insanlara bu yöntemler işe yaramadığında kendilerini daha kötü, hatta başarısız hissettirebiliyor.”

YANILTICI İÇERİKLER DÖRT KATEGORİDE TOPLANDI

Uzmanlar, videolardaki yanlış bilgileri dört ana temada topladı:



Normal duyguların hastalık gibi sunulması: Yorgunluk ya da değişim karşısında hissedilen kaygı gibi günlük duygular, belirli ruhsal rahatsızlıkların net işaretiymiş gibi gösteriliyor.

Terapi diline yanlış anlam yüklenmesi: Ruhsal rahatsızlıkların hatalı tanımlanması ya da “istismar” gibi kavramların bağlamdan kopuk şekilde kullanılması da yaygın.

Bilinçsiz tedavi önerileri ve yanlış iddialar: Travmanın bir saat içinde iyileştirilebileceği, bazı gıdaların depresyona yol açtığı ya da takviye ürünlerle anksiyetenin çözülebileceği gibi bilimsel dayanağı olmayan içerikler bu kategoriye giriyor. Bu tür videoların en yaygın olanlar olduğu belirtiliyor.



Sosyal medyada yanlış bilgi yayılımı ciddi bir sorun haline gelirken, teknoloji şirketlerinin bu konuda yeterince adım atmaması eleştirilere neden oluyor. Örneğin Meta, geçtiğimiz nisan ayında ABD'deki doğruluk kontrolü (fact-checking) programını sonlandırdı ve bunun yerine kitle kaynaklı yorum sistemine geçti.



TikTok ise yıllardır sorunlu içerikleri kaldırdığını savunuyor. Şirket, The Guardian’a yaptığı açıklamada platformun insanların ruh sağlığı deneyimlerini paylaşabilecekleri bir alan sunduğunu belirtti ve “Bu çalışma, insanların kendi hikayelerini paylaşmasını engelleyen bir yaklaşımı yansıtıyor ve özgür ifadeye karşı çıkıyor” ifadeleriyle araştırmayı eleştirdi.

TikTok ayrıca, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve İngiltere’deki Ulusal Sağlık Servisi (NHS) ile iş birliği yaptığını ve “zararlı yanlış bilgilerin yüzde 98’ini kullanıcılar şikayet etmeden önce kaldırdığını” iddia etti.