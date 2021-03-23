TIME dergisi hazırladığı üç kapağı NFT olarak açık artırmaya çıkardı

ABD merkezli haftalık haber dergisi Time.NFT çılgılığına katılan son kuruluş oldu. Dünyanın en prestijlileri arasında yer alan dergi, 8 Nisan 1966 yılında çıkardığı “Is God Dead?” adlı ikonik kapağını ve ondan esinlenerek oluşturduğu iki kapağı da online müzayedeye çıkardı. Diğer kapaklarda ise ise şu sorular yer alıyor: “Is Truth dead? (Gerçek öldü mü?), “Is Fiat dead?”( Fiat öldü mü?)

MİNİMUM FİYAT 130 BİN TÜRK LİRASI



Müzayedenin 24 Mart Çarşamba günü 20:00’ye kadar devam edeceği belirtildi. Time’ın hazırladığı üç kapak da şu anda NFT açık artırma sitesi SuperRare'de satılıyor. Her kapak için başlangıç fiyatı 10 Ethereum, yani yaklaşık 130 bin Türk lirası bir fiyat belirlendi.

NFT NEDİR?



Non-Fungible Token (NFT-değiştirilemez para) değiştirilemez ve benzersiz bir nesneyi temsil eden özel bir kriptografik simge türüne deniliyor. NFT’nin ayrıntıları blockchain (blok zinciri) olarak bilinen bir dijital defterde kaydedilere bir dijital eserin gerçek olduğunun doğrulanmasına yardımcı oluyor. Alıcılar genellikle sanat eserini dijital olarak sergilemek için sınırlı haklara sahip oluyor ve eserin hakları genellikle yaratıcıya ait oluyor.



Diğer taraftan, dijital sanat 11 Mart tarihinde bir dönüm noktası yaşadı. Beeple adıyla tanınan sanatçı Mike Winkelmann tamamen dijital ortamdaki eserini 69,4 milyon dolara satarak, bir sanatçının hayattayken kazandığı en yüksek miktar listesinde üçüncü sırayı yerleşti. Eser, NFT yani non-fungible token olarak sertifikalandı.

TİCARİ MARKALAR BİRBİRİYLE YARIŞIYOR



NFT popülerleştikçe ticari markalarda yarışa katılmak için oldukça hızlı davrandı. Taco Bell ve Charmin, kendi ürünlerinin NFT'lerini oluşturarak gelirini bağışladı. Pringles dijital bir kutu cips, Pizza Hut Canada İSE kripto para karşılığında dijital pizza dilimleri sattı.



Bunlar tamamen pazarlama amaçlı gösteriler olsa da, Time haricindeki dergi ve gazetelere ait özel sayıların da NFT olarak satışı uzak görünmüyor. Bazı uzmanlar, NFT ve kripto paranın medyanın alternatif gelir kaynaklarından biri olabileceğini öngörüyor. Çünkü, fotoğraf, grafik, video ya da metin olarak hazırlanan tüm içeriklerin kripto olarak şifrelenmesi oldukça kolay bir yöntem.



Öte yandan Time, açık artırmayla elde edilen gelirlerin bağışlanıp bağışlanmayacağını bildirmedi.

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