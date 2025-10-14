TIME dergisi Trump’ı kızdırdı: “Tarihin en kötü kapağı olabilir!”

"TÜM ZAMANLARIN EN KÖTÜ KAPAĞI"



Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social’da yaptığı paylaşımda, “Gerçekten garip! Alttan çekilen fotoğrafları hiçbir zaman sevmedim ama bu fotoğraf inanılmaz kötü. Ne yapıyorlar, neden yapıyorlar?” ifadelerini kullandı.



“Belki de tüm zamanların en kötü kapağı bu” diyen Trump, buna rağmen dergideki makalenin kendisi hakkında “nispeten iyi yazıldığını” kabul etti.



Söz konusu Time makalesinde, Trump yönetiminin Gazze ateşkesini nasıl sağladığı anlatılıyor. Makalede bu anlaşmanın, “Trump’ın ikinci döneminin imza başarısı” olabileceği belirtiliyor.



ORTADOĞU TURU: İSRAİL'DEN MISIR'A



Time dergisinin kapağı Trump’ın İsrail’e iniş yaptığı gün yayımlandı.



Trump burada, serbest bırakılan İsrailli rehinelerin aileleriyle buluştu ve Knesset’te (İsrail Parlamentosu) konuşma yaptıktan sonra Şarm el-Şeyh’e geçti.



Mısır’daki zirve, Gazze’de kalıcı ateşkesin desteklenmesi, savaşın sona erdirilmesi ve Filistin topraklarının yeniden inşası için uzun vadeli bir yönetim planının oluşturulmasını hedefliyordu.