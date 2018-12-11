Time dergisi "yılın kişisi"ni seçti (Cemal Kaşıkçı da var)

Amerikan Time dergisinin "yılın kişisi" unvanına layık gördüğü isimler Cemal Kaşıkçı, Maria Ressa, Wa Lone ve Kyaw Soe Oo ile The Capital Gazette gazetesi oldu.

Time dergisinin internet sitesinde Cemal Kaşıkçı için şu ifadelere yer verildi:



"Verimli bir yorumcu ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı eleştiren bir isim olan gazeteci Cemal Kaşıkçı, en son 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul'daki Başkonsolosluğuna girerken görüldü. Veliaht Prensin emriyle öldürüldüğüne inanılan Kaşıkçı cinayeti, uluslararası tepkiye ve Suudi rejiminin derinlemesine incelenmesine yol açtı."



Maria Ressa, Rappler haber sitesinin kurucularından biri oldu. Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin kanlı uyuşturucu savaşını haberleştirdi.

Ressa'nın hukuk dışı ölümleri ortaya çıkardığı hikayeleri, uluslararası insan hakları savunucularını harekete geçirdi. Maria Ressa ve Rappler sitesi haberleri nedeniyle Duterte tarafından sahte haber yapmakla suçlandı. Rappler muhabirlerinin Duterte'nin ofisinin düzenlediği etkinliklere katılımı yasaklandı.

Filipinler hükümeti son olarak Ressa'yı vergi kaçakçılığıyla suçlandı. Suçlama Rappler haber sitesinin faaliyetlerini kısıtlamaya yönelik bir hareket olarak algılansa da Maria Ressa'nın 10 yıl hapis cezası alma ihtimali bulunuyor.

Maria Ressa

Reuters muhabirleri Wa Lone ve Kyaw Soe Oo, Myanmar'daki etnik temizliği kayıt altına aldı. Gazeteciler 10 Arakanlı Müslüman'ın Myanmarlı askerler tarafından öldürüldüğünü belgeledi.

Katiller 10 yıl ceza aldı ancak iki genç gazeteci de yedişer yıl hapse mahkum edildi. Karar, Myanmar yönetiminin Wa Lone ve Kyaw Soe Oo'ın yaptıkları haberlere karşılık vermesi olarak değerlendiriliyor.

Wa Lone ve Kyaw Soe Oo'nun eşleri, kocalarının fotoğraflarını tutarken

ABD'deki Maryland eyaletinde dört gazeteci ve bir satış görevlisinin silahlı bir saldırgan tarafından öldürülen Capital Gazette de "yılın kişisi" seçildi.

Liseden bir tanıdığını taciz eden Jarrod Ramos kendisi hakkında yapılan haber nedeniyle gazeteyi basmıştı.

TİME DERGİSİ'NİN YILIN KİŞİSİ ÜNVANI

Time dergisinin editör kadrosu tarafından 1927'den bu yana her yıl, o yıla damga vuran iyi ya da kötü olaylarda yer alan isimlerden seçilen "yılın kişisi" unvanı için belirlenen finalistler açıklanmıştı.



Finalistler arasında ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'deki Rusya soruşturmasını yürüten özel yetkili savcı Robert Mueller de vardı.