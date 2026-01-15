Time dergisinden dikkat çekici kapak. 65 yaş artık yeni bir başlangıç

Eğitim, çalışma ve emeklilik. Alışageldiğimiz bu üç aşamalı hayat modeli artık tarihe mi karışıyor?

TIME dergisinin “Uzun Ömür Çağı” incelemesine göre cevap: Evet.

Artık tıp dünyası sadece yaşam süresini uzatmıyor, o sürenin kalitesine de odaklanıyor.

Derginin kapağında da yer alan “The New Old Age” yani Türkçesiyle "Yeni yaşlılık" temalı makalede, en çarpıcı örneklerden biri Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD). Arizona Eyalet Üniversitesi kampüsünde artık yaşlılar sadece ziyaretçi değiller. Gençlerle aynı sıralara oturuyor, tecrübelerini paylaşıyor ve öğrenmeye devam ediyorlar.

EN BÜYÜK RİSK "YALNIZLIK" OLARAK GÖSTERİLDİ

Dosyada vurgulanan en büyük risk ise “yalnızlık”. Uzmanlar, yaşlılıkta sağlık için en az beslenme kadar “sosyal bağların” kritik olduğunu hatırlatıyor.

Makaleye göre, 60 yaşından sonra gelen “boşluk” hissini ortadan kaldırmak için, çalışma hayatının tüm ömre yayıldığı esnek modeller öneriliyor.

EMEKLİLİK ARTIK “KÖŞEYE ÇEKİLMEK” DEĞİL

TIME dergisine göre gelecek yüzyılda emeklilik, bir köşeye çekilmek değil; yeni bir kariyer ve yeni bir amaç bulmak anlamına gelebilir.

Makale, her geçen gün yaşlanan toplumlar için de bir uyarı niteliğinde. Şehir planlamasından konut projelerine, eğitimden ekonomiye kadar her şeyin bu yeni dünyaya göre tasarlanması gerektiği ifade ediliyor.