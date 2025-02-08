TIME dergisinden olaylı kapak: Musk başkanlık masasında!

ABD merkezli TIME dergisinin yeni sayısının kapağında Elon Musk’ı başkanlık koltuğuna oturtması, hem siyaset hem de medya dünyasında büyük yankı uyandırdı.



Kapak, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’a da soruldu. Trump, kendisine yöneltilen “Musk’ın koltuğunuza oturduğu kapağa bir tepkiniz var mı?” sorusuna ironik bir yanıt verdi: “TIME dergisi hâlâ yayında mı? Bunu bilmiyordum.”



Bununla yetinmeyen Trump, hükümet verimliliğini artırmak için göreve getirdiği Musk’ın harika bir iş çıkardığını da sözlerine ekledi.



İki haftada bir yayımlanan TIME dergisi, tarihi öneme sahip kapak çalışmalarıyla biliniyor. Elon Musk’lı bu yeni kapak, derginin provokatif ve tartışma yaratan geleneğini sürdürdüğünü bir kez daha gösterdi.