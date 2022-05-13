Time kapaktan verdi: Soğuk Gerçek

Amerikan haber dergisi Time, kutuplardaki erimeyi "Soğuk Gerçek" başlığıyla kapağına taşıdı. Aryn Baker imzalı haber, "Dünya'nın sonunu ziyaret ettikten sonra ne kadar zorda olduğumuzu gördüm" alt başlığıyla çıktı.

Haberler - NTV Haber 13.05.2022 - 21:35

Time kapaktan verdi: Soğuk Gerçek

Haberde, kutupların, iklimi düzenlediğine, hava durumunu belirlediğine dikkat çekildi. Kutup bölgelerinin, dünyanın geri kalanından çok daha hızlı ısındığı hatırlatıldı.

Antarktika'nın 18 dereceyi, Sibirya'nın 38 dereceyi gördüğü belirtildi. İnsan için ölümcül doğa koşullarına sahip bölgedeki değişimin iyi bilinmediği ifade edildi.

Baker'a göre iklim değişikliği o kadar ağır ilerliyor ki insanların hissetmesi nedereyse mümkün olmuyor. Ancak kutuplarda ısınmanın etkilerini görmek mümkün.

Yazar, iklim değişliğinin domino etkisinin insanların yaşam alanlarına ulaşmaya başladığına dikkat çekti.

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