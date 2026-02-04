TIME'dan Hamaney kapağı

ABD-İran geriliminde müzakere çabaları da krize girdi. İran cuma günü yapılması planlanan görüşmeler için Umman'ı işaret ederken ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise yerin henüz netleşmediğini söyledi. ABD basını da "görüşme planı çöküyor" yorumunu yaptı.



Tüm bu kaosun ortasında ABD merkezli TIME dergisi “After the Ayatollah” (“Ayetullah’tan Sonra) başlığıyla İran dini lideri Ali Hamaney’i kapağına taşıdı.



Kapakta Ayetullah Ali Hamaney arkası dönük olarak tasvir edildi. Derginin çizerlerinden Kübalı Edel Rodriguez imzasını taşıyan çalışmada, kırmızı ve koyu tonların hakimiyeti dikkat çekerken, illüstrasyon İran genelinde tırmanan gerilimi ve protestoları yansıttı.