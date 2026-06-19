ABD 'nin New York kentinde bulunan ve her gün yüz binlerce turistin ziyaret ettiği Times Meydanı'nda silahlı saldırı paniği yaşandı.

CBS News kanalının haberine göre, New York Polis Departmanı kentin en işlek bölgesi Times Meydanı'nda silah sesleri duyulmasına ilişkin açıklama yaptı. Olayda kimsenin yaralanmadığını belirten polis, reşit olmayan bir şüphelinin gözaltına alındığını, olay yerinde bir silah ele geçirildiğini ifade etti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldığını aktaran polis, olaya karışmış olabilecek diğer kişileri aramaya devam ettikleri bilgisini de paylaştı.