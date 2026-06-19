Times Meydanı'nda silahlı saldırı paniği
19.06.2026 02:21
Son Güncelleme: 19.06.2026 02:24
ABD'nin New York kentindeki ünlü Times Meydanı'nda 4-5 el silah sesi duyuldu. Kısa süre büyük panik yaşandı. Çocuk yaştaki şüpheli gözaltında.
ABD'nin New York kentinde bulunan ve her gün yüz binlerce turistin ziyaret ettiği Times Meydanı'nda silahlı saldırı paniği yaşandı.
CBS News kanalının haberine göre, New York Polis Departmanı kentin en işlek bölgesi Times Meydanı'nda silah sesleri duyulmasına ilişkin açıklama yaptı. Olayda kimsenin yaralanmadığını belirten polis, reşit olmayan bir şüphelinin gözaltına alındığını, olay yerinde bir silah ele geçirildiğini ifade etti.
Olayla ilgili inceleme başlatıldığını aktaran polis, olaya karışmış olabilecek diğer kişileri aramaya devam ettikleri bilgisini de paylaştı.