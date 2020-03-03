Timothy Hutton’a tecavüz suçlaması

75'ten fazla kadının taciz ve tecavüz suçlamalarıyla karşı karşıya kalan Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein’in yargılanmasına devam edilirken, patlak veren iddialara bir yenisi daha eklendi. Kevin Spacey, Woody Allen, Morgan Freeman ve Roman Polanski'den sonra Oscar'lı oyuncu Timothy Hutton da tecavüzle suçlandı. 59 yaşındaki oyuncunun kendisine tecavüz ettiğini öne süren kişi ise Kanadalı eski model Sera Johnston.



Timothy Hutton son olarak Almost Family dizisiyle izleyici karşısına çıktı

Buzzfeed’in haberine göre şimdilerde 50 yaşında olan Johnston, olayın 1983 yılında 14 yaşındayken Vancouver’da gerçekleştiğini iddia etti. O dönem Iceman filminin çekimleri için Kanada’da olan Hutton’la bir restoranda tanıştığını söyleyen Johnston, ünlü oyuncunun kendisi ve arkadaşlarını davet etmesi üzerine kaldığı otele gittiklerini anlattı.

"AMACI PARA KOPARMAK"

Otelde Hutton’ın da arkadaşlarının bulunduğunu belirten Johnston, bir şeyler içtikten sonra oyuncunun odasına geçtiklerini söyledi. Eski model olayı Hutton’ın bir arkadaşının da izlediğini iddia etti. Main Justice filmiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Timothy Hutton'ın avukatı ise iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. Johnston’ın polise gitmek yerine bir finansal anlaşma hazırlattığını belirten Hutton’ın avukatı, kadının amacının ‘para koparmak’ olduğunu vurguladı.